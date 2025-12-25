Vaibhav Suryavanshi : नाद करू नका...! वैभवने आणखी एक विश्वविक्रम केला नावावर; जगात असा पराक्रम कोणालाच नाही जमलाय

Vaibhav Suryavanshi historic cricket achievement: वैभव सूर्यवंशीने २०२५ हे वर्ष चर्चेत ठेवले... १४ वर्षीय खेळाडूने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये पदार्पण करण्यापासून ते भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत अनेक विक्रम, विश्वविक्रम नावावर केली आहेत.. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो सर्वात युवा फलंदाज आहे. आयपीएल इतिहासातील वेगवान शतकांमध्ये तो दुसऱ्या स्थानी आहे. त्याच्या नावावर त्रिशतकही आहे. काल त्याने विजय हजारे ट्रॉफीत पदार्पण करताना शतकी खेळी करून आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला..बिहार संघाकडून खेळताना वैभवने ८४ चेंडूंत १९० धावांची वादळी खेळी केली. १४ वर्षीय वैभवने ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे भारतीयाने नोंदवलेले दुसरे वेगवान शतक ठरले. पण, हा विक्रम बिहारचा कर्णधार साकिबूल गानीने ( ३२ चेंडू) व झारखंडचा कर्णधार इशान किशन ( ३३ चेंडू) यांनी कालच मोडला. वैभवने त्याच्या १९० धावांच्या खेळीत १६ चौकार व १५ षटकार खेचले. एका इनिंग्जमध्ये सर्वाधिक १५ षटकारांच्या विक्रमाशी त्याने बरोबरी केली. शिवाय सर्वात जलद १५० धावांचा एबी डिव्हिलियर्सचा विक्रम मोडला. .Vaibhav Suryavanshi बद्दलच्या शशी थरूर यांच्या वक्तव्यामुळे खळबळ! सचिन तेंडुलकरशी तुलना? आगरकर, गंभीर यांना विचारला सवाल .वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड...१५ वर्षांच्या आत ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये तीन शतकं करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज आहे. पण, कालच्या खेळीमुळे त्याने आणखी एक विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. १५ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी लिस्ट ए क्रिकेट आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये शतक नावावर असणारा तो जगातील पहिला पुरुष क्रिकेटपटू ठरला. ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर तीन शतकं आहेत आणि काल त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील पहिले शतक नावावर केले..पाकिस्तानी झहूर एलाहीचा विक्रम मोडला...लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा तो युवा फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम पाकिस्तानच्या झहूर इलाहीच्या नावावर होता. त्याने २६ सप्टेंबर १९८६ साली पाकिस्तान ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन संघाकडून खेळताना १५ वर्ष व २०९ दिवस, या वयात पाकिस्तानी रेल्वेविरुद्ध १०३ धावांची खेळी केली होती..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीच्या १९० धावा; रोहित शर्माच्या १५५ अन् विराट कोहलीच्या १३१ धावा! बघा ३ शतकांचा ५ मिनिटांचा Video.Vaibhav Suryavanshi Career Statsवैभवने ८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये २०७ धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने १ शतकासह ३२२ धावा केल्या आहेत, तर १८ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३ शतकांसह त्याने ७०१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.