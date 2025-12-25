Cricket

Vaibhav Suryavanshi : नाद करू नका...! वैभवने आणखी एक विश्वविक्रम केला नावावर; जगात असा पराक्रम कोणालाच नाही जमलाय

Vaibhav Suryavanshi world record before turning 15: १४ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीने असा विश्वविक्रम केला आहे, जो आजवर जगातील कोणत्याही पुरुष क्रिकेटपटूला साध्य करता आलेला नाही.
Vaibhav Suryavanshi world record before turning 15

Vaibhav Suryavanshi world record before turning 15

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Suryavanshi historic cricket achievement: वैभव सूर्यवंशीने २०२५ हे वर्ष चर्चेत ठेवले... १४ वर्षीय खेळाडूने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये पदार्पण करण्यापासून ते भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंत अनेक विक्रम, विश्वविक्रम नावावर केली आहेत.. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो सर्वात युवा फलंदाज आहे. आयपीएल इतिहासातील वेगवान शतकांमध्ये तो दुसऱ्या स्थानी आहे. त्याच्या नावावर त्रिशतकही आहे. काल त्याने विजय हजारे ट्रॉफीत पदार्पण करताना शतकी खेळी करून आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
Vijay Hazare Trophy
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com