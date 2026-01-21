Vaibhav Suryavanshi : वैभवने पटकावले 'त्या' सात भारतीय अन् जगातील ३५ खेळाडूंमध्ये 'अव्वल' स्थान; मोडला शुभमन गिलचा विक्रम

India U19 World Cup 2026 Vaibhav Suryavanshi performance: १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दुसऱ्या सामन्यात विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. बांगलादेशविरुद्धचा हा सामना भारताने डकवर्थ लुईस नियमानुसार १८ धावांनी जिंकला. पावसामुळे या सामन्यात व्यत्यय आणला होता, परंतु वैभवला ( Vaibhav Sooryavanshi ) विश्वविक्रम रचण्यापासून पाऊस रोखू शकला नाही. बांगलादेशविरुद्धच्या विजयानंतर भारताने सुपर सिक्समधील स्थआन पक्के केले आणि २४ तारखेला साखळी फेरीतील शेवटच्या लढतीत भारताला न्यूझीलंडचा सामना करायचा आहे..बांगलादेशविरुद्ध भारताचे आघाडीच्या चार फलंदाज एकेरी धावसंख्येवर माघारी परतले. वैभवने ६७ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ७२ धावांची खेळी केली. त्याने चौथ्या विकेटसाठी अभिग्यान कुंडूसोबत ६२ धावांची भागीदारी केली. कुंडूने या सामन्यात ८० चेंडूंत ११२ धावा केल्या होत्या..Vaibhav Suryavanshi Creates Historyवैभवने या सामन्यात युवा वन डे क्रिकेटमध्ये १००० धावांचा टप्पा ओलांडला. असा पराक्रम करणारा तो भारताचा सातवा फलंदाज ठरला. यापूर्वी शुभमन गिल, सर्फराज खान, उन्मुक्त चंद, यशस्वी जैस्वाल, विजय झोल व तन्मय श्रीवास्तव यांनी हा टप्पा ओलांडला होता. तसेच त्याने विराट कोहलीच्या ९७८ धावांचा टप्पाही ओलांडला..Viral Video : माझ्या मुलीला वाचव ! सुरक्षा भेदून तिने रोहित शर्माचा हात खेचला, एकच गोंधळ उडाला; पोलिसांची पळापळ अन्....युवा वन डे क्रिकेटमध्ये १०००+ धावा करणारा तो जगातील ३५ वा खेळाडू ठरला, परंतु १४ वर्षीय वैभवचा स्ट्राईक रेट या सर्वांपेक्षा जास्त आहे. १५०+ स्ट्राईक रेट असलेला तो जगातील पहिला युवा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्याआधी चार खेळाडूंना १००+ स्ट्राईक रेट ठेवता आला आहे आणि त्यात भारताचा वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा १०३.२२ च्या स्ट्राईक रेटसह आघाडीवर होता..Best SR In Youth ODIs (minimum - 1000 runs)वैभव सूर्यवंशी - २० डाव, १०४७ धावा, १५७.६८ स्ट्राईक रेटशुभमन गिल - १६ डाव, ११४९ धावा, १०३.२३ स्ट्राईक रेटतंझिद हसन - ३४ डाव , १०१८ धावा, १०२.८२ स्ट्राईक रेटसर्फराज खान - ३३ डाव, १०८० धावा, १०१.६९ स्ट्राईक रेटजवाद अब्रार - ३३ डाव, १०४३ धावा, १००.४८ स्ट्राईक रेट.वर्ल्ड कपपूर्वीची 'कसोटी'! टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी? पहिला ट्वेंटी-२० सामना आज.वैभव सूर्यवंशीचे युवा वन डे क्रिकेटमध्ये १००० हून अधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक सरासरी ( ५२.३५ ) असलेल्या खेळाडूंमध्ये पाचवा क्रमांक पटकावला आहे. या विक्रमात भारताचा शुभमन गिल १०४.३५ च्या सरासरीने अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर यशस्वी जैस्वाल ( १३८६ धावा, ६९.३ सरासरी ) व उन्मुक्त चंद ( ११४९ धावा, ६७.५८ सरासरी) यांचा क्रमांक येतो. पण, सर्वात कमी ( २०) सामन्यांत १००० धावा करण्याचा विक्रम वैभवच्या नावावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.