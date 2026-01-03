Vaibhav Suryavanshi : कर्णधार म्हणून पदार्पणात वैभव अपयशी; दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गांगरला अन्...

IND U19 vs SA U19 first youth ODI Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचे भारताच्या युवा संघाचा कर्णधार म्हणून आज पदार्पण झाले. आयुष म्हात्रेला दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेला मुकावे लागले. त्यामुळे कर्णधारपदाची माळ वैभवच्या गळ्यात पडली आणि भारताच्या युवा संघाचे नेतृत्व करणारा तो सर्वात युवा खेळाडू ठरला. पण, हे कर्णधारपदाचे दडपण त्याला झेपवले नाही आणि तो पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरला..वैभवने २०२५ हे वर्ष गाजवे आणि १२ वन डे सामन्यात ५७.५०च्या सरासरीने ६९० धावा केल्या. त्यात २ शतकं व २ अर्धशतकांचा समावेश होता. या कामगिरीमुळे त्याचा वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघात समावेश केला गेला. वर्ल्ड कप १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये होणार आहे. आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांच्या मनगटाला दुखापत झाल्याने ते आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत वैभवकडे नेतृत्व सोपवले गेले आहे..पाच सामन्यांत चौथे शतक, तरीही Devdutt Padikkal ला भारताच्या वन डे संघात नाही स्थान; गंभीरचं राजकारण की आणखी काही? .यजमान आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. विजय हजारे ट्रॉफीत १९० व ३१ धावांची खेळी करून वैभव भारतीय संघात दाखल झाला होता. अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या १९० धावांच्या खेळीने त्याने अनेक विक्रम मोडले होते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्याच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. आरोन जॉर्जसोबत तो सलामीला आला आणि दुसऱ्या षटकात जॉर्ज ५ धावांवर बयांडा मजोलाच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला..आधीच दडपणात असलेला वैभव बॅकफूटवर गेला आणि थोडा सावध पवित्रा वापरला. पण, सातव्या षटकाचा पहिला चेंडू त्याची विकेट घेणारा ठरला. जेजे बॅसनच्या गोलंदाजीवर वैभवने यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल दिला. तो १२ चेंडूंत २ चौकारांसह ११ धावांवर माघारी परतला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या ११ षटकांत २ बाद ५० धावा झाल्या होत्या आणि वेदांत त्रिवेदी ( २०) व अभिग्यान कूंडू ( ६) मैदानावर उभे होते..Hardik Pandya : 6,6,6,6,6,4! एका षटकात हार्दिकचा वादळी तडाखा, ११ वर्षांत झळकावले पहिले शतक; विदर्भाचे गोलंदाज रडकुंडीला आले.दरम्यान, या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण JioHotstar वर दाखवले जाणार होते. पण, तेथील आयोजकांकडून काही तांत्रिक अडचणी आल्याने हा सामना लाईव्ह दाखवता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.