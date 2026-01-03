Cricket

Vaibhav Suryavanshi : कर्णधार म्हणून पदार्पणात वैभव अपयशी; दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गांगरला अन्...

Vaibhav Suryavanshi captaincy debut IND U19 vs SA U19: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या युवा वन डे सामन्यात वैभव सूर्यवंशीसाठी कर्णधार म्हणून पदार्पणाची सुरुवात निराशाजनक ठरली. भारत अंडर १९ संघाचे नेतृत्व करत मैदानात उतरलेल्या वैभवला दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांसमोर संघर्ष करावा लागला.
Vaibhav Suryavanshi’s captaincy debut didn’t go as planned as he scored just 11 runs

IND U19 vs SA U19 first youth ODI Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचे भारताच्या युवा संघाचा कर्णधार म्हणून आज पदार्पण झाले. आयुष म्हात्रेला दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेला मुकावे लागले. त्यामुळे कर्णधारपदाची माळ वैभवच्या गळ्यात पडली आणि भारताच्या युवा संघाचे नेतृत्व करणारा तो सर्वात युवा खेळाडू ठरला. पण, हे कर्णधारपदाचे दडपण त्याला झेपवले नाही आणि तो पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरला.

