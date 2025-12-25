Vaibhav Suryavanshi बद्दलच्या शशी थरूर यांच्या वक्तव्यामुळे खळबळ! सचिन तेंडुलकरशी तुलना? आगरकर, गंभीर यांना विचारला सवाल

Shashi Tharoor questions selectors over Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभव सूर्वयंशीने पु्न्हा एकदा वादळी खेळी करताना अनेक विक्रमांना आपल्या कवेत घेतले. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत बिहारच्या उप कर्णधाराने पदार्पणात अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध फक्त ८४ चेंडूत १९० धावांची धमाकेदार खेळी केली. या धमाकेदार कामगिरीमुळे बिहारने ६ बाद ५७४ धावा केल्या, जी विजय हजारे ट्रॉफी आणि लिस्ट ए इतिहासातील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या ठरली. त्याने या कामगिरीसह अनेक विक्रम नावावर केली..या सामन्यात त्याने उत्कृष्ट टायमिंग, अविश्वसनीय ताकद आणि सामन्याची समज दाखवून दिली. काँग्रेस खासदार आणि क्रिकेटप्रेमी शशी थरूर ( Shashi Tharoor) देखील वैभवच्या ऐतिहासिक खेळीने प्रभावित झाले. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर त्याची तुलना सचिन तेंडुलकरशी केली. त्यांनी लिहिले, "शेवटच्या वेळी १४ वर्षांच्या मुलाने अशी असाधारण आणि अद्भुत प्रतिभा दाखवली होती, तो सचिन तेंडुलकर होता. निवडकर्ते कशाची वाट पाहत आहेत?". भारताचा माजी सलामीवीर आकाश चोप्रा यांनेही याच्याशी सहमती दर्शवली. त्यांनी या खेळीचे वर्णन अपवादात्मक केले. वैभवने इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये अशाच प्रकारची कामगिरी केली,तर निवडकर्त्यांना भारतीय संघात त्याचा समावेश रोखणे कठीण होईल, असे त्याचे मत आहे..१४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीचे मैदान गाजवले. वैभवने ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे भारतीयाने झळकावलेले दुसरे वेगवान शतक ठरले. त्याने शाहिद आफ्रिदी ( ३७ चेंडू वि. श्रीलंका, १९९६) , युसूफ पठाण ( ४० चेंडू वि. महाराष्ट्र, २०१०) व ग्लेन मॅक्सवेल ( ४० चेंडू वि. नेदरलँड्स, २०२३) यांचा विक्रम मोडला. वैभव ८४ चेंडूंत १६ चौकार व १५ षटकारांसह १९० धावांवर झेलबाद झाला..Rohit Sharma: रोहितचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरच्या विक्रमाशी बरोबरी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.