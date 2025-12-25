Vaibhav Suryavanshi ने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतून अचानक घेतली माघार; रेकॉर्ड ब्रेकिंग खेळीनंतर 'या' कारणामुळे सोडली स्पर्धा

Vaibhav Suryavanshi leaves tournament after one match: १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्याच सामन्यात १९० धावांची खेळी करून अनेक विक्रम मोडले. पण, त्याला पुन्हा मैदानावर पाहण्यासाठी चाहत्यांना थोडी वाट पाहावी लागेल. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील एका सामन्यानंतर, तो बाहेर पडला आहे. बिहारकडून खेळणाऱ्या या १४ वर्षीय फलंदाजाला एका खास कारणामुळे उद्याच्या सामन्यात खेळता येणार नाही. भारताच्या राष्ट्रपतींकडून त्याला विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे आणि तो दिल्लीला गेला आहे..विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या पहिल्या सामन्यात बिहारकडून खेळताना वैभवने अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने फक्त ८४ चेंडूत १९० धावांची विक्रमी खेळी केली. त्यात १६ कार व १५ षटकारांचा समावेश होता. वैभवने फक्त ५९ चेंडूत १५० धावा पूर्ण केल्या आणि एबी डिव्हिलियर्सचा सर्वात जलद १५० धावांचा विश्वविक्रम मोडला. वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीमुळे बिहारने ५७४ धावांचा मोठा आकडा गाठला आणि सहज विजय मिळवला..Year End 2025: भारत-पाकिस्तान हस्तांदोलन प्रकरण ते स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आलेलं वादळ; या वर्षातील ५ चर्चेत राहिलेल्या घटना.बिहारला पुढील सामन्यात त्यांच्या स्टार फलंदाजाशिवाय खेळावे लागेल. वैभव सूर्यवंशीला यावर्षी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने ( Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar) सन्मानित केले जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते २६ डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात हा विशेष पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. यावेळी वैभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेईल. त्यामुळेच तो पहिल्या सामन्यानंतर थेट दिल्लीला गेला..वैभव सूर्यवंशी हा भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा सदस्य आहे आणि हा संघ ३० डिसेंबरला दक्षिण आफ्रिकेला जाणार आहे. हा संघ ४ ते ९ जानेवारी दरम्यान तीन सामन्यांची वन डे मालिका खेळेल. ही मालिका १९ वर्षांखालील विश्वचषकाच्या तयारीसाठी खेळली जात आहे. .Year End 2025: भारत-पाकिस्तान हस्तांदोलन प्रकरण ते स्मृती मानधनाच्या आयुष्यात आलेलं वादळ; या वर्षातील ५ चर्चेत राहिलेल्या घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.