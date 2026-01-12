Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवला वर्ल्ड कप स्पर्धेत ५ मोठे विक्रम मोडण्याची संधी; विराट, शिखर, शुभमन यांचे विक्रम तुटणे निश्चित

Vaibhav Suryavanshi Under 19 World Cup performance : भारताच्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने जागतिक क्रिकेटमध्ये स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. नुकत्याचा पार पडलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या युवा वन डे सामन्यात त्याने मैदान गाजवले. आता त्याचे सर्व लक्ष १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेवर आहे आणि १५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत वैभवला ५ मोठे विक्रम खुणावत आहेत. याशिवाय तो विराट कोहली व शुभमन गिल या भारताच्या सध्याच्या घडीच्या स्टार फलंदाजांचा विक्रमही मोडण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे..वैभवची आक्रमक फटकेबाजी त्याला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या एका पर्वात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडण्याची संधी निर्माण करून देत आहे. वर्ल्ड कपच्या एकाच पर्वात सर्वाधिक १८ षटकार मारण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या डेवॉल्ड ब्रेव्हिसच्या नावावर आहे. त्याने २०२२ च्या स्पर्धेत हा पराक्रम केला होता.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंतचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट हा भारताच्या शिखर धवनचा आहे. २००४ मध्ये धवनने ९३.५१ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या होत्या आणि १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत कोणत्याही फलंदाजाने केलेला हा सर्वोत्तम स्ट्राईक रेट आहे. वैभव १५० पेक्षा कमी स्ट्राईक रेटने धावा काढत नाही. त्यामुळे, हा स्ट्राईक रेटचा विक्रम मोडला जाईल हे निश्चित..IND vs NZ 2nd ODI : वॉशिंग्टन सुंदर OUT, २ खेळाडू IN! दुसऱ्या वन डेसाठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक धावांचा विक्रम सर्फराज खानच्या नावावर आहे. त्याने २०१४ ते २०१६ दरम्यान ५६६ धावा केल्या.जॅक बर्नहॅमने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक ३ शतकं झळकावली आहेत आणि हा विक्रम वैभव मोडू शकतो. या विक्रमात शिखर धवनही ३ शतकांसह दुसऱ्या स्थानी आहे..वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक वैयक्तिक १९१ धावांचाही विक्रम वैभव मोडू शकतो. २०१८ मध्ये हसिता बोयागोडाने हा पराक्रम केला होता. वैभव १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये द्विशतक झळकावणारा पहिला फलंदाज ठरू शकतो.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या एका पर्वात सर्वाधिक ६०६ धावाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड आयर्लंडच्या इयॉन मॉर्गनच्या नावावर आहे. वैभव सूर्यंवशीला हा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर करण्याची संधी आहे..Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!.विराट, शुभमनचा विक्रम संकटात..१९ वर्षांखालील वन डे क्रिकेटमध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावांच्या विक्रमात विराट कोहली ( ९७८) व शुभमन गिल ( ११४९) हे अव्वल तीन क्रमांकावर आहेत. विजय झोल या विक्रमात १४०४ धावांसह अव्वल स्थानी आहे. वैभवने आतापर्यंत १८ सामन्यांत ९७३ धावा केल्या आहेत आणि विराटचा व शुभमन यांना मागे सोडण्यासाठी वैभवला अनुक्रमे ६ व १७७ धावा हव्या आहेत. ज्या त्याच्याकडून सहज होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.