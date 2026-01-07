Cricket

Vaibhav Suryavanshi : १४ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड! भन्नाट सेलिब्रेशन अन् आरोन जॉर्जसोबत विक्रमी भागीदारी

Vaibhav Suryavanshi age 14 world record: अवघ्या १४ वर्षे ९ महिन्यांच्या वयात वैभव सूर्यवंशीने युथ वनडे क्रिकेटमध्ये नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड रचत इतिहास घडवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध त्याने शतक झळकावत हा पराक्रम केला.
Swadesh Ghanekar
IND U19 vs SA U19 Aaron George Vaibhav Suryavanshi record stand : भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि आता दक्षिण आफ्रिका... १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शतकांचा पाऊस पाडला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध खेळताना तिसऱ्या वन डे सामन्यात वैभवने ६३ चेंडूंत शतक झळकावले. सलामीवीर आरोन जॉर्जसह त्याने पहिल्या विकेटसाठी २२७ धावांची भागीदारी करून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने नेले. वैभवपाठोपाठ आरोननेही शतक झळकावले.

