Vaibhav Suryavanshi : १४ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड! भन्नाट सेलिब्रेशन अन् आरोन जॉर्जसोबत विक्रमी भागीदारी

IND U19 vs SA U19 Aaron George Vaibhav Suryavanshi record stand : भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि आता दक्षिण आफ्रिका... १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने शतकांचा पाऊस पाडला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध खेळताना तिसऱ्या वन डे सामन्यात वैभवने ६३ चेंडूंत शतक झळकावले. सलामीवीर आरोन जॉर्जसह त्याने पहिल्या विकेटसाठी २२७ धावांची भागीदारी करून भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने नेले. वैभवपाठोपाठ आरोननेही शतक झळकावले. .वैभवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. तिसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव आणि आरोन यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली. वैभवने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. आरोनही आफ्रिकेच्या गोलंदाजीवर हात साफ करत होता आणि त्याने वैभवसह ९ षटकांत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. आरोन यानेही ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..INDU19 vs SAU19 : 6,6,6,6,6,6,6,6..! वैभव सूर्यवंशीचे आणखी एक वादळी शतक, आरोन जॉर्जसोबत आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई .भारताच्या १५ षटकांत १२६ धावा फलकावर चढल्या होत्या. १६व्या षटकात वैभवने पुन्हा गिअर बदलला आणि खणखणीत षटकार खेचले. त्याने ६३ चेंडूंत शतक पूर्ण केले, परंतु त्याच्या या खेळीला २६व्या षटकात ब्रेक लागला. तो ७४ चेंडूंत ९ चौकार व १० षटकारांसह १२७ धावांवर झेलबाद झाला. आरोन याने ९१ चेंडूंत १५ चौकारांसह शतक पूर्ण केले. तो १०६ चेंडूंत १६ चौकारांच्या मदतीने ११८ धावांवर बाद झाला..विक्रमी भागीदारी...वैभव आणि आरोन यांनी पहिल्या विकेटसाठी २२७ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. युवा वन डे क्रिकेटमध्ये भारताकडून झालेली ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. २०१३ मध्ये अखिल हेरवाडकर व अंकूश बैन्सन यांनी २१८ धावांची भागीदारी केली होती. आज हा विक्रम वैभव-आरोनने मोडला.युवा कर्णधार..वैभवने १२७ धावांची खेळी करून १९ वर्षांखालील वन डे क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणाऱ्या सर्वात युवा कर्णधाराचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. तो १४ वर्ष व ९ महिन्यांचा आहे..पाकड्यांचा दावा... वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड समीर मिन्हासने मोडला; झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक झळकावून करतायेत आनंद साजरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.