Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका

India U19 vs South Africa Youth ODI series result: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने दुसऱ्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघावर विजय मिळवला. कर्णधार वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi ) वादळी खेळी करताना भारताच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. आफ्रिकेच्या २४५ धावांचा पाठलाग करताना भारताने २३.३ षटकांत २ बाद १७६ धावा केल्या आणि पावसामुळे रद्द झालेल्या लढतीत भारताचा डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्स व २१ चेंडू राखून विजय पक्का झाला. या सामन्यात वैभवने २४ सामन्यांत १ चौकार व १० षटकारांसह ६८ धावांची खेळी करून रिषभ पंतचा ( Rishabh Pant) विक्रम मोडला..भारताने पहिल्या वन डे सामन्यातही DLS नुसार विजय मिळवला होता आणि दुसऱ्या लढतीत आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी केली. जेसन रोवलेसने ११३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ११४ धावांची खेळी केली. त्याला डॅनियल बॉस्मनने ३१ धावांची मदत केली. भारताच्या किशन सिंगने ४ विकेट्स घेतल्या, तर आरएस अब्रिशने २ विकेट्स घेतल्या. दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान व खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..IND vs SA U19 ODI : बापरे... वैभव सुर्यवंशीने २४ चेंडूच खेळले, पण मारले १० सिक्स! द. आफ्रिकेविरुद्ध वादळी अर्धशतकासह घडवला इतिहास.याला प्रत्युत्तर देताना वैभवने आक्रमक फटकेबाजी केली. आरोन जॉर्ज २० धावांवर बाद झाला. वैभवने २४ चेंडूंत ६८ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीत १ चौकार व १० षटकार खेचले. १९ वर्षांखालील वन डे क्रिकेटमध्ये एका सामन्यात १० षटकार मारणारा जगातील दुसराच कर्णधार, तर भारताचा पहिलाच कर्णधार आहे. त्याच्यापूर्वी असा विक्रम २००८ मध्ये १९ वर्षाखालील वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मायकल हिलने केला होता. त्याने १९ वर्षांखालील नामिबियाविरुद्ध १२ षटकारांसह १२४ धावांची खेळी केली होती..वैभव बाद झाल्यानंतर वेदांत त्रिवेदी व अभिग्यान कुंडू यांनी मोर्चा सांभाळला. वेदांतने ५७ चेंडूंत नाबाद ३१ धावा केल्या, तर अभिग्यान ४२ चेंडूंत नाबाद ४८ धावांची खेळी केली. पावसामुळे हा सामना थांबवावा लागला आणि तेव्हा भारताच्या २३.३ षटकांत २ बाद १७६ धावा झाल्या होत्या. DSL नुसार भारत पुढे होता..मोडला रिषभचा विक्रम..वैभवने १४ चेंडूंत शतक पूर्ण करताना रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. १९ वर्षांखालील वन डे सामन्यातील हे भारताकडून झळकावलेले वेगवान अर्धशतक ठरले. यापूर्वी रिषभने २०१६ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेपाळविरुद्ध १८ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.