Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका

Vaibhav Suryavanshi breaks Rishabh Pant U19 record: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या अंडर-१९ युवा वन डे मालिकेत अशी कामगिरी केली की संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष त्याच्याकडे वेधलं गेलं. वैभवने रिषभ पंतने तब्बल १० वर्षांपूर्वी केलेला महत्त्वाचा विक्रम मोडत इतिहास रचला.
Swadesh Ghanekar
India U19 vs South Africa Youth ODI series result: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने दुसऱ्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघावर विजय मिळवला. कर्णधार वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi ) वादळी खेळी करताना भारताच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. आफ्रिकेच्या २४५ धावांचा पाठलाग करताना भारताने २३.३ षटकांत २ बाद १७६ धावा केल्या आणि पावसामुळे रद्द झालेल्या लढतीत भारताचा डकवर्थ लुईस नियमानुसार ८ विकेट्स व २१ चेंडू राखून विजय पक्का झाला. या सामन्यात वैभवने २४ सामन्यांत १ चौकार व १० षटकारांसह ६८ धावांची खेळी करून रिषभ पंतचा ( Rishabh Pant) विक्रम मोडला.

