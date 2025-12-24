Vaibhav Suryavanshi: ३१ चेंडूंत १५४ धावा! वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; एबी डिव्हिलियर्सचा सर्वात मोठा विक्रम मोडला, पहिला भारतीय ठरला

Vaibhav Suryavanshi breaks AB de Villiers record : वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीचेही मैदान गाजवले. महेंद्रसिंग धोनीच्या घरच्या म्हणजेच रांची येथे खेळताना १४ वर्षीय वैभवने अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. बिहारच्या उप कर्णधाराने सलामीला येताना महरौरसह पहिल्या विकेटसाठी १४.३ षटकांत १५८ धावा जोडल्या आणि त्यात वैभवच्याच शतकी धावा होत्या. वैभवने ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे भारतीयाने झळकावलेले दुसरे वेगवान शतक ठरले..बिहारने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. महरौर एका बाजून संयमी खेळ करताना वैभवला साथ दिली. वैभवने आक्रमक फटकेबाजी करून ३७ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांसह शतक पूर्ण केले. भारताकडून २०२४ मध्ये अनमोलप्रीत सिंगने पंजाबकडून खेळताना अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ३५ चेंडूंत शतक झळकावले होते. त्यामुळे वैभवची ही खेळी लिस्ट ए क्रिकेटमधील भारतीयाकडून झालेली दुसरी वेगवान शतकी खेळी ठरली..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीने इतिहास रचला! अवघ्या ३६ चेंडूंत झळकावले शतक; मोडला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम....लिस्ट ए क्रिकेटमधील वैभवचे हे पहिलेच शतक ठरले. त्याने शाहिद आफ्रिदी ( ३७ चेंडू वि. श्रीलंका, १९९६) , युसूफ पठाण ( ४० चेंडू वि. महाराष्ट्र, २०१०) व ग्लेन मॅक्सवेल ( ४० चेंडू वि. नेदरलँड्स, २०२३) यांचा विक्रम मोडला. वैभवच्या या वादळी खेळीला २७ व्या षटकात टेची नेरीने ब्रेक लावला. वैभव ८४ चेंडूंत १९० धावांवर झेलबाद झाला. त्याच्या या खेळीत १६ चौकार व १५ षटकार अशा ३१ चेंडूंत १५४ धावांचा पाऊस पडला..वैभव लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा पुरुष क्रिकेटपटूंमध्ये सर्वात तरुण फलंदाज ठऱला. तो १४ वर्ष व २७२ दिवसांचा आहे. त्याचे द्विशतक हुकले असले तरी त्याने एबी डिव्हिलियर्सचा मोठा विक्रम मोडला. त्याने एबीचा वेगवान दीडशतक करण्याचा विक्रम मोडला. शिवाय लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये एका डावात १५ षटकार खेचण्याचा विक्रमही नावावर केला..Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माच्या सुरक्षेत मोठी चूक; बॉडिगार्डना चकवून 'तो' हिटमॅनजवळ पोहोचला अन्... माजी कर्णधार चिडला Video.हे वृत्त लिहिले तेव्हा बिहारने ३४ षटकांत २ बाद ३१६ धावा केल्या होत्या. पियुष कुमार सिंग ५० चेंडूंत ५ चौकारांसह ४९ धावांवर आणि आयुष लोहारुका ३१ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३७ धावांवर खेळत होता,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.