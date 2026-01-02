Vaibhav Suryavanshi : वैभवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया खेळणार; आफ्रिकेविरुद्धच्या दौऱ्याचे वेळापत्रक, Live Telecast अन् सर्व डिटेल्स

India U19 tour of South Africa full details: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघांमध्ये तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना शनिवारी ( ३ जानेवारी) खेळवला जाणार आहे आणि या मालिकेत १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi) टीम इंडियाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. आता हा सामना किती वाजता सुरू होईल आणि तुम्ही त्याचे थेट प्रक्षेपण कुठे पाहू शकता ते जाणून घेऊया..वैभव सूर्यवंशी हा १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरणार आहे (Youngest India U19 Captain). यापूर्वी इतक्या लहान वयात कोणीही १९ वर्षांखालील भारताच्या संघाचे नेतृत्व केले नव्हते. युवा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने भारताचा हा दौरा महत्त्वाचा आहे. वैभव वन डे सामन्यांमध्ये कशी कामगिरी करतो हे पाहणे देखील उत्सुकतेचे असेल. वर्ल्ड कप १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये होणार आहे..Arjun Tendulkar समोर मोठं आव्हान; टीम इंडियाचा कॅप्टन शुभमन गिलशी होणार सामना, जाणून घ्या ही मॅच कधी व केव्हा रंगणार.आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांच्या मनगटाला दुखापत झाल्याने ते आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार नाही. त्यामुळे आयुषच्या अनुपस्थितीत वैभवकडे नेतृत्व सोपवले गेले आहे. आफ्रिके होणाऱ्या या मालिकेच्या सामन्यांना भारतीय प्रमाण वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरूवात होईल आणि तो रात्री ९ ते रात्री ९:३० पर्यंत चालेल. मालिकेतील तीन सामने ३, ५ व ७ जानेवारीला खेळवले जातील आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण JioHotstar वर होणार आहे..दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताचा १९ वर्षांखालील संघवैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), आरोन जॉर्ज (उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंग (विकेटकीपर), आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनन, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, राहुल कुमार आणि राहुल कुमार..वर्ल्ड कपमध्ये भारतासमोर आव्हान...१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत १६ संघांची चार गटांत विभागणी केली गेली आहे. त्यानंतर सुपर सिक्स टप्पा, उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना हरारे येथे होईल. भारताने (२०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२) असा पाच वेळा हा वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्यांना ब गटात न्यूझीलंड, अमेरिका आणि बांगलादेश यांचा सामना करावा लागेल. भारत ५ जानेवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध आपली मोहीम सुरू करेल, त्यानंतर १७ जानेवारी बांगलादेशविरुद्ध आणि २४ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध सामने होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.