Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम झटक्यात उद्ध्वस्थ! Ishan Kishan चे ३३ चेंडूंत शतक, तोही रेकॉर्ड साकिबूल गानीने मोडला...

Sakibul Gani Fastest List A century by Indian cricketer: वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi ) ने बिहारकडून खेळताना विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ३६ चेंडूंत शतक झळकावून अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. पण, त्याचा हा विक्रम क्षणात उद्ध्वस्थ झाला... इशान किशनने ( ISHAN KISHAN ) आणि साकिबूल गानी ( SAKIBUL GANI) यांनी ३६ पेक्षा कमी चेंडूंत शतक पूर्ण करून वैभवला मागे सोडले. इशान किशन झारखंड संघाचे नेतृत्व करतोय आणि त्याने कर्नाटकाच्या गोलंदाजांना चोप दिला. साकिबूल हा बिहारचा कर्णधार आहे आणि त्याच्या शतकाने संघाला ६ बाद ५७४ धावांपर्यंत पोहोचवले..अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांना वैभवने सुरुवातीलाच धुतले आणि त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरण झाले होते. वैभवने ३७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वेगवान भारतीय शतकवीरांमध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला. वैभवने ८४ चेंडूंत १६ चौकार व १५ षटकारांसह १९० धावांची वादळी खेळी केली. पियुष कुमार सिंगने ७७ धावा केल्या. आयुष लोहारुकाने ५६ चेंडूंत ११ चौकार व ८ षटकारांसह ११६ धावा केल्या. गानीने ३२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. त्याने ४० चेंडूंत १० चौकार व १२ षटकारांसह १२८ धावांची नाबाद खेळी केली..Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्मावर 'लक्ष' ठेवण्यासाठी गौतमने पाठवला 'खास' माणूस; त्याच्यासमोर प्रेक्षकांनी गंभीरचे वाभाडे काढले .Fastest List A centuries by Indians:३२ चेंडू - साकिबूल गानी, बिहार वि. अरुणाचल प्रदेश ( आज )३३ चेंडू - इशान किश, झारखंड वि. कर्नाटक ( आज )३५ चेंडू - अनमोलप्रीत सिंग, पंजाब वि. अरुणाचल प्रदेश, २०२४३६ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी, बिहार वि. अरुणाचल प्रदेश ( आज )४० चेंडू - युसूफ पठाण, बडोदा वि. महाराष्ट्र, २०१०४१ चेंडू - उर्विल पटेल, गुजरात वि. आंध्र प्रदेश, २०२३ .बिहारने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ६ बाद ५७४ धावांचा टप्पा गाठला आणि लिस्ट ए क्रिकेटमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरला. तीन वर्षांपूर्वी तामिळनाडूने २ बाद ५०६ धावा केल्या होत्या..Vaibhav Suryavanshi: ३१ चेंडूंत १५४ धावा! वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; एबी डिव्हिलियर्सचा सर्वात मोठा विक्रम मोडला, पहिला भारतीय ठरला .Ishan Kishan 33 ball century Vijay Hazare Trophyदुसरीकडे इशान किशनने त्याचा फॉर्म कायम राखताना विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्याच सामन्यात ३३ चेंडूंत शतक झळकावले. त्याने ३९ चेंडूंत ७ चौकार व १४ षटकारांसह १२५ धावांची खेळी केली. झारखंडने ९ बाद ४१२ धावांचा डोंगर उभा केला. कर्नाटकविरुद्ध विराट सिंग ( ८८), कुमार कुशाग्रा ( ६३) व शिखर मोहन ( ४४) यांनी दमदार खेळ केला..