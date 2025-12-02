Prithvi Shaw : ११ चौकार, १ षटकार! पृथ्वीच्या आक्रमक खेळीमुळे वैभव सुर्यवंशीचे विश्वविक्रमी शतक व्यर्थ; महाराष्ट्राचा बिहारवर विजय

Prithvi Shaw match-winning innings against Bihar : १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत विश्वविक्रमी शतक झळकावले. पण, महाराष्ट्राचा कर्णधार पृथ्वी शॉ याच्या आक्रमक खेळीने बिहारला विजयापासून दूर ठेवले. महाराष्ट्राने ३ विकेट्स राखून विजय मिळवताना वैभवची शतकी खेळी व्यर्थ ठरवली. आर निकम, एन नाईक आणि निरज जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या विजयात हातभार लावला. .प्रथम फलंदाजी करताना बिहारने ३ बाद १७६ धावा केल्या होत्या. १४ वर्षीय वैभवने ६१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांच्या मदतीने १०८ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला आकाश राज ( २६) व आयुष लोहारुका ( २५) यांची साथ मिळाली. महाराष्ट्राच्या अर्शीन कुलकर्णी, विकी ओस्ताव व राज हंगर्गेकर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .Arjun Tendulkar: ३ विकेट्सनंतर अर्जुनची १६० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी! IPL मधील २३ कोटींच्या फलंदाजाला केले OUT; गोवा संघाचा दणदणीत विजय .वैभवने या शतकासह विश्वविक्रम नावावर केला. १४ व्या वर्षी ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये तीन शतकं करणारा तो जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला. यापूर्वी त्याने राजस्थान रॉयल्स व भारत अ संघासाठी ट्वेंटी-२० त शतक झळकावले होते. .इडन गार्डनवर खेळवल्या गेलेल्या या लढतीत महाराष्ट्राची सुरुवात काही खास झाली नाही. अर्शीन कुलकर्णी ( १) व एम भंडारी ( ४) यांना अनुक्रमे मोहम्मद इझार व सुरज कश्यप यांनी बाद केले. पृथ्वी आणि भंडारी यांनी ३१ चेंडूंत ५७ धावा जोडल्या, परंतु यात पृथ्वीच्याच २० चेंडूंत ५१ धावा होत्या. त्यानंतर पृथ्वी शॉ व निरज जोशी यांनी बिहारच्या गोलंदाजांना हिस्का दाखवला. .Abhishek Sharma अन् प्रभसिमरन सिंग यांनी केली हार्दिक पांड्याची धुलाई; दोघांचे दमदार अर्धशतक अन् रडकुंडीला आला गोलंदाज....पृथ्वी ३० चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकार खेचून ६६ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर निकम व जोशी या जोडीने २८ चेंडूंत ४७ धावा जोडल्या. जोशी ( ३०) बाद झाल्यानंतर बिहारला सामन्यात पुनरागमनाचे स्वप्न पडू लागले होते. पण, नाईक व डोंगरे यांनी २१ चेंडूंत ३२ धावा जोडून सामना महाराष्ट्राच्या बाजूने झुकवला. त्यानंतर विजयाची केवळ औपचारिकता राहिली होती. महाराष्ट्राने ३ विकेट्स राखून १९ षटकांत ही मॅच जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.