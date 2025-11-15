Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीची बॅट तळपली! 15 षटकार अन् 11 चौकरांसह आशिया कपमध्ये शतकी झंझावात

दोहा : वैभव सूर्यवंशीच्या अवघ्या ४२ चेंडूंतील १४४ धावांच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर भारत अ संघाने संयुक्त अरब अमिराती संघावर १४८ धावांनी दणदणीत विजय साकारला. आशियाई क्रिकेट करंडक रायझिंग स्टार्स या टी-२० स्पर्धेतील लढत दोहा येथे पार पडली..भारत अ संघाकडून संयुक्त अरब अमिराती संघासमोर २९८ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. संयुक्त अरब अमिराती संघाला २० षटकांमध्ये सात बाद १४९ या धावसंख्येपर्यंत मजल मारता आली..शोएब खान याने सर्वाधिक ६३ धावा तडकावल्या. गुर्जपनीत सिंगने तीन आणि हर्ष दुबेने दोन फलंदाज बाद केले..त्याआधी वैभव सूर्यवंशीने ११ चौकार आणि १५ षटकारांसह १४४ धावांची खेळी साकारली. त्याने ३३ चेंडूंमध्ये शतक झळकावले..IND A vs SA A: रिषभ पंतच्या टीम इंडियाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय, तब्बल ४१७ धावांचं लक्ष्य गाठून मालिकेत बरोबरी.नमन धीरने ३४ धावांची आणि कर्णधार जितेश शर्माने नाबाद ८३ धावांची खेळी केली. भारत अ संघाने २० षटकांत चार बाद २९७ धावा फटकावल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.