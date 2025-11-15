Cricket

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीची बॅट तळपली! 15 षटकार अन् 11 चौकरांसह आशिया कपमध्ये शतकी झंझावात

India A vs UAE: वैभव सूर्यवंशीच्या झंझावाती १४४ धावांच्या खेळीमुळे भारत अ संघाने UAE संघावर १४८ धावांनी भव्य विजय मिळवला. या सामना दोहा येथे आशियाई टी-२० स्पर्धेत पार पडला.शोएब खानच्या ६३ धावांच्या प्रयत्नांनंतरही UAE संघ फक्त १४९ धावांवर बाद झाला; भारत अ संघाने २९८ धावांचे आव्हान पूर्ण करत सामना जिंकला.
Vaibhav Suryavanshi:

Vaibhav Suryavanshi:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दोहा : वैभव सूर्यवंशीच्या अवघ्या ४२ चेंडूंतील १४४ धावांच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर भारत अ संघाने संयुक्त अरब अमिराती संघावर १४८ धावांनी दणदणीत विजय साकारला. आशियाई क्रिकेट करंडक रायझिंग स्टार्स या टी-२० स्पर्धेतील लढत दोहा येथे पार पडली.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
UAE
players
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com