India Women vs Zimbabwe Women 3rd ODI Marathi Cricket News : भारतीय महिला संघाने तिसऱ्या व शेवटच्या वन डे सामन्यात झिम्बाब्वेवर सहज विजय मिळवला आणि मालिका ३-० अशी खिशात घातली. या सामन्यात फिरकीपटू वैष्णवी शर्मा ( Vaishnavi Sharma ) पुन्हा एकदा कमाल करून दाखवली. मागील सामन्यात चार विकेट्स घेणाऱ्या वैष्णवीने वन डे क्रिकेटमधील डावातील पाच विकेट्सचा पल्ला आज गाठला. तिने ३९ धावा देताना पाच विकेट्स घेतल्या आणि भारताच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. त्यानंतर फलंदाजांनी सोपस्कार पूर्ण केले..प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा संघ ३९.५ षटकांत १३१ धावांवर गडगडला. सायली सातघरे व क्रांती गौड यांनी झिम्बाब्वेला सुरुवातीलाच धक्के दिले. सलामीवीर मोडेस्टर मुपाचिक्वाने ( ३७) चांगला खेळ केला होता आमि तिला वैष्णवीने बाद केले. त्यानंतर वैष्णवीने झिम्बाब्वेला सेट होऊ दिले नाही. कर्णधार जोसेफिने एनकोमो ( ३५) व चिएड्झा धुरून ( २०) या सेट होऊ पाहणाऱ्या फलंदाजांनाही तिने बाद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.WPL 2027 Auction: सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील 'किरण' DCच्या ताफ्यात; मुंबई इंडियन्सकडून जोरदार प्रयत्न, पण.. कोण आहे Kiran Navgire?.वैष्णवीने १०-१-३९-५ अशी स्पेल संपवली आणि तिला क्रांती व सायली यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेऊन चांगली साथ दिली. १३२ धावांचे लक्ष्य भारतीय संघाने १७ षटकांत पार केले. यास्तिका भाटीया भोपळ्यावर माघारी परतल्यानंतर प्रतिका रावल आणि शफाली वर्मा यांनी नाबाद अर्धशतकं झळकावली. हर्लीन देओल १९ धावांवर बाद झाली. प्रतिकाने ५६ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ५९ आणि शफालीने २६ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५१ धावांची आक्रमक खेळी केली..Who is Vaishnavi Sharma?वैष्णवी ही मध्य प्रदेशातील चंबळ (ग्वाल्हेर) भागातील आहेत. या भागात मुलींसाठी क्रीडा क्षेत्रात करिअर करणे सोपे नव्हते. तिच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची होती. तिचे वडील एका खाजगी कंपनीत छोटी नोकरी करायचे. मात्र, वैष्णवीची क्रिकेटमधील आवड आणि प्रतिभा पाहून वडिलांनी तिला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे ठरवले..Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली.चांगल्या क्रिकेट अकॅडमीची फी भरण्यासाठी आणि महागड्या क्रिकेट किट्स खरेदी करण्यासाठी तिच्या कुटुंबाकडे पैसे नव्हते. वैष्णवीचे स्वप्न तुटू नये म्हणून वडिलांनी आपले राहते घर विकले आणि एका छोट्या भाड्याच्या घरात राहू लागले. या पैशांमधून त्यांनी वैष्णवीच्या क्रिकेट प्रशिक्षणाचा खर्च पूर्ण केला. सुरुवातीच्या काळात तिला अनेकदा मुलांसोबत सराव करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.