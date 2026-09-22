DPL Fixing Controversy: दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये फिक्सिंगचा संशय? वंश बेदीकडे क्रिकेटपटूचा संपर्क; लगेच दिली अँटी करप्शनला माहिती

Delhi Premier League fixing controversy: नुकताच दिल्ली प्रीमियर लीगचा हंगाम पार पडला. मात्र, या स्पर्धेनंतर फिक्सिंगच्या आरोपामुळे चर्चेला उधाण आलं आहे. सेंट्रल दिल्ली किंग्सकडून खेळणाऱ्या वंश बेदीने एका क्रिकेटपटूने फिक्सिंगसाठी संपर्क साधल्याची माहिती अँटी करप्शन विंगला दिली आहे.वंश बेदीकडे उत्तर प्रदेशातील एका क्रिकेटपटूने संपर्क साधला होता. हा खेळाडू त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या टी-२० लीगमध्येही खेळत होता. वंशने या प्रकरणाची माहिती लगेच अँटी करप्शन विंगला दिली. .त्यानंतर या प्रकरणाची नोंदही करण्यात आली.दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे (DDCA) सचिव अशोक शर्मा यांनी याबाबत माहिती दिली. यंदा दिल्ली प्रीमियर लीगमधील प्रत्येक संघासोबत अँटी करप्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असं त्यांनी सांगितलं..Pakistan Match Fixing : पाकिस्तानी फिक्सर, इंग्लंड दौऱ्यावर संशयास्पद घडामोडी! फोन जप्त, PCB कडून चौकशी; खूप मोठी नावं अडकणार? .BCCIकडे मागितलं मार्गदर्शनया प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचेने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे पत्र पाठवलं आहे. या प्रकरणात पुढे काय करायचं, याबाबत बीसीसीआयकडून मार्गदर्शन मागण्यात आलं आहे. हे प्रकरण एका स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आलेल्या आरोपांशी संबंधित आहे. त्यामुळे जिल्हा क्रिकेट संघटनेचेने संबंधित माहिती बीसीसीआयसह इतर अधिकाऱ्यांनाही दिली आहे. आता बीसीसीआयच्या मार्गदर्शनानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..दरम्यान, जिल्हा क्रिकेट संघटनेचेकडून माहिती मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघटनेने संबंधित खेळाडूवर कारवाई केली आहे. मेरठ मॅव्हरिक्सकडून खेळणाऱ्या या खेळाडूला उत्तर प्रदेश टी-२० लीगमध्ये खेळण्यास बंदी घालण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.या प्रकरणावर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचेने महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. फिक्सिंगचे हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे केवळ आरोपांच्या आधारावर कोणत्याही खेळाडू किंवा संघाबाबत निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही, असं जिल्हा क्रिकेट संघटनेचेने म्हटलं आहे..MS DHONI CSK STAKE CONTROVERSY: धोनीला CSKमध्ये २५ टक्के हिस्सा हवा होता? दाव्याने खळबळ, आकाश चोप्रांनी सांगितलं नेमकं सत्य.या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, यंदाच्या दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये सेंट्रल दिल्ली किंग्सने अंतिम फेरी गाठली होती. मात्र, अंतिम सामन्यात त्यांना साउथ दिल्ली सुपरस्टार्झकडून पराभव पत्करावा लागला. वंश बेदी यापूर्वी पुरानी दिल्ली ६कडून खेळला आहे. त्याचबरोबर तो चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाचाही भाग राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.