VARANASI CRICKET STADIUM: वाराणसीच्या नव्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये लवकरच चौकार-षटकारांचा पाऊस! आधी रणजी, मग WPL

Varanasi Cricket Stadium : वाराणसीच्या नव्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये लवकरच चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळू शकतो. या मैदानावर सुरुवातीला रणजी ट्रॉफीचा सामना खेळवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर WPLचे सामनेही येथे होऊ शकतात. वाराणसीच्या गंजारी भागात हे नवं स्टेडियम तयार झालं आहे. भगवान शिवाच्या थीमवर हे स्टेडियम उभारण्यात आलं आहे. सध्या स्टेडियमचं शेवटचं काम सुरू असून लवकरच येथे क्रिकेट सामने सुरू होण्याची शक्यता आहे..आधी रणजी ट्रॉफीचा सामनानव्या स्टेडियममध्ये सर्वात आधी रणजी ट्रॉफीचा सामना खेळवला जाऊ शकतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये रणजी ट्रॉफीचे सामने होणार आहेत. त्यामुळे याच काळात वाराणसीच्या मैदानावर पहिला सामना होण्याची शक्यता आहे. नवीन मैदानाची खेळपट्टी आणि इतर तयारी कशी आहे, हे रणजी सामन्यातून पाहता येईल. हा सामना व्यवस्थित पार पडला तर पुढच्या मोठ्या स्पर्धांसाठी या मैदानाचा विचार केला जाऊ शकतो..Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वे मालिका गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा मैदानात; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कोणत्या संघाकडून खेळणार पुढचा सामना.WPLसाठीही वाराणसीचा विचाररणजीनंतर वाराणसीमध्ये WPLचे सामने होऊ शकतात. पुढच्या WPL हंगामासाठी मुंबई आणि वडोदऱ्यासोबत वाराणसीचाही विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. मुंबई आणि वडोदरा येथील मैदानांवर २०२७ची महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी होणार आहे. त्यामुळे WPLचे काही सामने वाराणसीला मिळण्याची शक्यता आहे..वैभव सूर्यवंशीची बॅटिंग पाहायचीय? दुलीप ट्रॉफी कधीपासून? सामने LIVE प्रक्षेपित केले जाणार का, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.वाराणसीमध्ये WPLचे सामने व्यवस्थित पार पडले, तर पुढे आणखी अनेक सामनेही येथे खेळवले जाऊ शकतात. त्यामुळे या नव्या स्टेडियममध्ये आधी रणजी ट्रॉफी, त्यानंतर WPL आणि पुढे असे सामने पाहायला मिळू शकतात.त्यामुळे वाराणसीच्या क्रिकेट चाहत्यांसाठी हे नवं स्टेडियम खास ठरणार आहे. आता या मैदानावर पहिला रणजी सामना कधी होतो आणि WPLचे सामने मिळतात का, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.