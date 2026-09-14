VARUN CHAKRAVARTHY: अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताच्या विजयाला मोठं ग्रहण! वरुण चक्रवर्ती मालिकेतून बाहेर; एशियन गेम्सही मुकण्याची शक्यता

VARUN CHAKRAVARTHY: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी-२० मालिकेदरम्यान टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती दुखापतीमुळे मालिकेतील उर्वरित सामन्यांना मुकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एमआरआय तपासणीत त्याच्या स्नायूंमध्ये ताण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वरुणच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सहभागावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..भारताने मालिकेतील पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा सात विकेट्सने पराभव केला होता. या सामन्यात वरुणने चांगली गोलंदाजी करत चार षटकांत केवळ १६ धावा देत एक विकेट घेतली होती. मात्र, क्षेत्ररक्षण करताना त्याला दुखापत झाली. त्यानंतर झालेल्या एमआरआय तपासणीत त्याच्या स्नायूंना दुखापत झाल्याचे समोर आले..IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?.बीसीसीआयकडून अद्याप वरुणच्या दुखापतीबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही वरुणची नवी दुखापत आहे. त्यामुळे तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या उर्वरित मालिकेत खेळू शकणार नाही. वरुणच्या अनुपस्थितीमुळे भारतीय संघाच्या गोलंदाजीवर परिणाम होऊ शकतो. पहिल्या सामन्यात अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती. त्यांच्या कामगिरीमुळे भारताने अफगाणिस्तानला १५६ धावांवर रोखले होते..आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही खेळणार का?वरुणची दुखापत भारतीय संघासाठी महत्त्वाची आहे. कारण अफगाणिस्तान मालिकेनंतर भारताला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी व्हायचे आहे. भारत २२ सप्टेंबरला जपानविरुद्ध ऐतिहासिक टी-२० सामना खेळणार आहे. त्यानंतर २८ सप्टेंबरपासून आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताच्या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. वरुणची दुखापत किती गंभीर आहे आणि तो या स्पर्धेपर्यंत फिट होतो का, हे आता पाहावे लागणार आहे..अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतीतून पूर्णपणे फिट होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे त्याला संघात स्थान मिळाले नाही. त्याच्या जागी यश ठाकूरचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. जसप्रीत बुमराहसोबत नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनीही दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात पुनरागमन केले आहे. आता वरुणच्या दुखापतीमुळे भारतासमोर पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या पर्यायाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?.वरुण चक्रवर्तीसाठी २०२६ हे वर्ष दुखापतीच्या दृष्टीने फारसं चांगलं राहिलेलं नाही. आयपीएलदरम्यान त्याच्या पायाच्या अंगठ्याला फ्रॅक्चर झालं होतं. त्यामुळे त्याला आयर्लंड दौऱ्यालाही मुकावे लागले. यानंतर दुखापतीतून सावरून त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत पुनरागमन केले. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये फिटनेस सिद्ध केल्यानंतर त्याची अफगाणिस्तान मालिकेसाठी निवड झाली होती. मात्र, मालिकेतील पहिल्याच सामन्यानंतर पुन्हा दुखापत झाल्याने वरुणच्या अडचणी वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.