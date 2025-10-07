गौतम गंभीरच्या राज्यात 'पराभव' हा पर्यायच असू शकत नाही, Varun Chakravarthy चे टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाच्या शैलीवर मोठं भाष्य

Varun Chakravarthy interview after Asia Cup 2025 : भारतीय संघाच्या आशिया चषक स्पर्धेच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या वरुण चक्रवर्तीने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या कार्यशैलीवर मोठं भाष्य केले आहे. .CEAT पुरस्कार सोहळ्याच्या आधी वरूणने पत्रकारांसोबत गप्पा मारल्या, तेव्हा त्याने आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलनंतर घडलेल्या प्रकरणावरही त्याने भाष्य केले. पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतरही भारताला आशिया क्रिकेट परिषदेच्या ( ACC) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी ट्रॉफी दिली नाही. त्यावरून बराच वाद झाला आणि तो अजून मिटलेला नाही..भारतात परत येऊ नकोस! Varun Chakravarthy ला मिळालेली धमकी; लोकं त्याच्या घरापर्यंत पोहोचले होते अन्....वरूण चक्रवर्तीने याबाबत त्याचे मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, आशिया चषक जिंकल्यानंतर आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. भारीतय संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ही स्पर्धा जिंकणे, यापेक्षा चांगले काहीच नव्हते. पण, त्यानंतर जे काही घडले, ते आमच्या हातात नव्हते. नेमकं काय घडतंय, हेही मला माहित नव्हते. मी संघातील खेळाडूंसोबत निवांत गप्पा मारत होतो. दुबईत आम्ही आशिया चषक जिंकण्याच्या ध्येयानेच दाखल झालो होतो आणि ते आम्ही साध्य केले..चक्रवर्तीने आशिया कप २०२५ मध्ये सहा सामन्यांमध्ये २०.४२ च्या सरासरीने सात विकेट्स घेतल्या. गौतम गंभीरसोबत वरुणने आयपीएलमधअये कोलकाता नाइट रायडर्स फ्रँचायझीकडून काम केले आहे. तो म्हणाला, मी यापूर्वीही गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली आयपीएलमध्ये खेळलो आहे आणि स्पर्धा जिंकली आहे. त्यामुळे टीम इंडियात त्याच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणे माझ्यासाठी नवीन नाही. गौतम गंभीर संघात ‘स्पार्टन’ मानसिकता आणतो, जिथे ‘पराभव’ हा पर्यायच नसतो. तुम्ही मैदानावर उतरताना तुमचं सर्वोत्तम द्यायचंच आणि पूर्ण झोकून द्यायचं. नंतर जे होईल ते होईल, पण गंभीरसमोर सरासरी खेळ स्वीकार्य नाही. त्याच्या उपस्थितीत मध्यमपणा हा गुन्हा वाटतो.”.Varun Chakravarthy ने ५ विकेट्स घेत केली ऐतिहासिक कामगिरी! आजपर्यंत कोणालाही न जमलेला World Record नावावर.भारताकडून तिन्ही फॉरमॅटमधून खेळण्याची इच्छा, पण...वरुण चक्रवर्तीने भारताकडून ४ वन डे व २४ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. त्याच्या नावावर एकच प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामना आहे, पंरतु त्याची टीम इंडियाच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळायची इच्छा आहे. तो म्हणाला, भारताच्या तिन्ही फॉरमॅटमधील संघात निवड व्हावी अशी माझी इच्छा आहे, परंतु ते निवड समितीवर अवलंबून आहे. ते काय विचार करतात हे महत्त्वाचे आहे. गौतम गंभीरने मला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये फलंदाजीवरही लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच्यासोबत चर्चा करत असतो. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये दोन षटकांची स्पेल टाकावी लागले, परंतु वन डे क्रिकेटमध्ये ५-६ षटकं सलग टाकावी लागतात. मी ते केले आहे आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीतही ते करून दाखवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.