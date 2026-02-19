IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार

IND vs SA Super 8 team news and updates: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम राखली असली तरी ज्या अभिषेक शर्माकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. अभिषेक तीन सामन्यांत खाते न उघडताच मैदानाबाहेर गेला, तर एका सामन्यात दुखापतीमुळे त्याला खेळता आले नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसन ( Sanju Samson ) याला संधी मिळाली, परंतु तो ८ चेंडूंत २१ धावा करून माघारी परतला. पण, आता सुपर ८ ची फेरी सुरू होतेय आणि भारताला या समस्येवर तोडगा शोधणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. .अभिषेक हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तिन्ही सामन्यांत शून्यावर बाद होणारा पहिला भारतीय ठरला आहे. इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे यांच्या खेळीने भारताच्या फलंदाजीला सावरले आहे. गोलंदाजीतही वरुण चक्रवर्थी सोडल्यास अन्य गोलंदाजांना अद्याप सर्वोत्तम कामगिरी करता आलेली नाही. ही गोष्टही आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडिया संजू सॅमसनला संधी देऊ शकते. २२ फेब्रुवारीला हा सामना अहमदाबाद येथे होणार आहे, तेथील मोठ्या मैदानावर जोरदार फटक्यांसह सफाईने गॅप काढून चौकार-षटकार खेचणारा फलंदाज हवाय. संजू हे काम चोख बजावू शकतो..मोठी बातमी : T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ निश्चित झाले! भारतात खेळण्यास नकार देणारा बांगलादेशही खेळणार, डायरेक्ट एन्ट्री.त्याशिवाय गोलंदाजीत अक्षर पटेल हा एक बदल दिसू शकतो. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याला विश्रांती देऊन वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले गेले. आफ्रिकेविरुद्ध अक्षरचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागम होऊ शकते. आफ्रिकेच्या संघात अधिक डावखुरे फलंदाज असल्याने वॉशिंग्टनचाही या सामन्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो. या परिस्थितीत रिंकू सिंगला विश्रांती दिली जाऊ शकते. शिवम दुबे हा सहावा गोलंदाजीचा पर्यात भारताकडे आहेच. त्यात फलंदाजीतही त्याचा फॉर्म दमदार सुरू आहेच..India's Likely XI Vs South Africa: अभिषेक शर्मा/ संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग / वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी.T20 WC, IND vs NED: ...अन् मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला! सूर्यकुमार - रिंकू सिंगची जोरात धडक अन् चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला; Video.Team India Super 8 fixtures list T20 WC२२ फेब्रुवारी - भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, सायं. ७ वाजता, अहमदाबाद२६ फेब्रुवारी - भारत वि. झिम्बाब्वे, सायं. ७ वाजता, चेन्नई१ मार्च - भारत वि. वेस्ट इंडिज, सायं. ७ वाजता, इडन गार्डन४ मार्च - पहिली सेमी फायनल५ मार्च - दुसरी सेमी फायनल८ मार्च - फायनल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.