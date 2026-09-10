Rohit Sharma Dance: रोहितने माहोल बनवला... Treding गाण्यावर डान्सिंग मुव्ह; मित्रालाही शिकवले... Video Viral

Rohit Sharma dance video with Dhawal Kulkarni: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेबाबत मौन सोडले... ऑक्टोबर २०२७ ला अजून खूप वेळ आहे, तेव्हा बघू, असे रोहितने उत्तर दिले. रोहितच्या वन डे भविष्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असताना तो मात्र तंदुरुस्तीवरही जास्त भर देतोय. त्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या BKC येथील मैदानावर कसून मेहनत घेतली आहे आणि तेथील इंडोअर अकादमीत तो घाम गाळतोय.. त्याचवेळी तो आपल्या मित्रांसोबत मज्जामस्ती करतानाही दिसतोय. त्याचा असाच एक डान्सिंग व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .रोहित शर्माला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु त्याचं वय आडवं येतंय. ३९ वर्षीय रोहितला रिप्लेस करण्यासाठी यशस्वी जैस्वालला तयार करण्याचं काम निवड समिती व संघ व्यवस्थापन करत आहे. त्यामुळेच रोहितच्या निवृत्तीच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. पण, इंग्लंड दौऱ्यावरील लॉर्ड्सवर शतक झळकावून रोहितने निवृत्तीच्या चर्चा भिरकावून लावल्या. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनीही या चर्चांना विराम दिला. रोहित मात्र अद्याप काही निश्चित सांगत नाही..Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन.त्यात त्याचा टीव्ही शो आल्याने आता तो निवृत्ती घेईल अशी अटकळं लावली जात आहेत. या सर्व चर्चा सुरू असताना रोहितचा भन्नाट Video Viral झाला आहे. त्यात तो Trending Vibes गाण्यावर मुव्ह दाखवतोय आणि मित्र धवल कुलकर्णीलाही ते शिकवताना दिसतोय..रोहितने २८८ वन डे सामन्यांत ३४ शतकं व ६२ अर्धशतकांसह ११८९५ धावा केल्या आहेत. त्याला वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे आणि २०२३ मध्ये अगदी जवळ पोहोचून त्याला अपयशी रहावे लागले होते. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाने बाजी मारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.