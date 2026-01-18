Vijay Hazare Trophy: विदर्भाने इतिहास घडवला! थरारक फायनल जिंकून पहिल्यांदाच कोरलं ट्रॉफीवर नाव

Vidarbha Win Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचे विजेतेपद विदर्भ क्रिकेट संघाने जिंकले आहे. गेल्यावर्षी त्यांचे विजेतेपद थोडक्यात हुकल्याने उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. पण यावर्षी मात्र त्यांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं. विदर्भाने रविवारी (१८ जानेवारी) बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राला ३८ धावांनी पराभूत केले आणि पहिल्यांदाच विजय हजारे ट्रॉफीवर (VHT 2025-26) नाव कोरले. त्यामुळे विदर्भ (Vidarbha Cricket Team) विजय हजारे ट्रॉफीचे नवे विजेते ठरले आहेत. .VIJAY HAZARE TROPHY Semi Final : विदर्भाचा पोट्टा अमन मोखाडेने इतिहास रचला; संघाला अंतिम फेरीत घेऊन गेला, कर्नाटकचा संघ हरला! .अंतिम सामन्यात विदर्भाने सौराष्ट्रसमोर ३१८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सौराष्ट्राला ४८.५ षटकात सर्वबाद २७९ धावाच करता आल्या. विदर्भाच्या विजयात यश ठाकूर, नचिकेत भूते, अर्थर्व तायडे यांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले..सौराष्ट्राकडून कर्णधार हार्विक देसाई आणि विश्वराज जडेजा यांनी डावाची सुरुवात केली. पण हार्विकला २० धावांवर नचिकेतने आणि विश्वराजला यश ठाकूरने ९ धावांवर बाद केले. नंतर प्रेरक मंकड आणि समर गज्जर यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर समर ३६ चेंडूत २६ धावांवर बाद झाला. नचिकेतने पर्स्वराज राणा यालाही ७ धावांवर त्रिफळाचीत केले..पण प्रेरक मंकड डाव एका बाजूने सांभाळत होता. त्याला चिराग जानीची साथ मिळाली. या दोघांनी मोठी भागीदारी केली. यादरम्यान प्रेरकने अर्धशतक पूर्ण करण्यासोबतच शतकाकडे वाटचाल केली होती. मात्र त्याचा मोठा अडथळा हर्ष दुबेने दूर केला. प्रेरकने ९२ चेंडूत १० चौकारांसह ८८ धावा केल्या. चिरागने रुचित अहिरला साथीला घेत डाव पुढे नेत आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. चिरागनेही अर्धशतक केले. पण तो ६३ चेंडूत ६४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र उर्वरित चार विकेट्स सौराष्ट्राने पुढच्या २९ धावांत गमावल्या. त्यामुळे विदर्भाने ४९ व्या षटकात विजय निश्चित केला.विदर्भाकडून यश ठाकूरने ४ विकेट्स घेतल्या. नचिकेत भूतेने ३ विकेट्स घेतल्या. दर्शन नळकांडेने २ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार हर्ष दुबेने १ विकेट घेतले..Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद ३१७ धावा केल्या. अर्थर्व तायडेने ११८ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १२८ धावा केल्या. तसेच यश ठाकूरने ६१ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. अमन मोखाडेने ३३ धावांची आणि रवीकुमार समर्थने २५ धावांची खेळी केली. फेज मोहम्मद शेखने १९ आणि हर्ष दुबेने १७ धावा केल्या. अर्थर्व आणि अमन यांच्यात पहिल्याच विकेटसाठी ८० धावांची भागीदारी केली. पण त्यानंतर अथर्व आणि यश यांच्यात झालेली १३३ धावांची भागीदारी सर्वात महत्त्वाची ठरली. त्यानंतर मात्र मोठी भागीदारी झाली नाही, पण छोट्या छोट्या भागीदाऱ्या झाल्या.सौराष्ट्राकडून गोलंदाजी करताना अंकुर पनवारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. चेतन सकारिया आणि चिराग जानी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.