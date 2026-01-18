Cricket

Vijay Hazare Trophy: विदर्भाने इतिहास घडवला! थरारक फायनल जिंकून पहिल्यांदाच कोरलं ट्रॉफीवर नाव

Vidarbha Won VHT 2025-26: विदर्भाने पहिल्यांदाच विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद मिळवले. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात विदर्भाने सौराष्ट्राचा पराभव केला.
Vidarbha Cricket Team

Vidarbha Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Vidarbha Win Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचे विजेतेपद विदर्भ क्रिकेट संघाने जिंकले आहे. गेल्यावर्षी त्यांचे विजेतेपद थोडक्यात हुकल्याने उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. पण यावर्षी मात्र त्यांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं.

विदर्भाने रविवारी (१८ जानेवारी) बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राला ३८ धावांनी पराभूत केले आणि पहिल्यांदाच विजय हजारे ट्रॉफीवर (VHT 2025-26) नाव कोरले. त्यामुळे विदर्भ (Vidarbha Cricket Team) विजय हजारे ट्रॉफीचे नवे विजेते ठरले आहेत.

<div class="paragraphs"><p>Vidarbha Cricket Team</p></div>
VIJAY HAZARE TROPHY Semi Final : विदर्भाचा पोट्टा अमन मोखाडेने इतिहास रचला; संघाला अंतिम फेरीत घेऊन गेला, कर्नाटकचा संघ हरला!
Loading content, please wait...
Cricket
vidarbha
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Vijay Hazare Trophy
cricket news today
domestic cricket

Related Stories

No stories found.