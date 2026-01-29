Ranji Trophy: विदर्भाचा २३ वर्षीय गोलंदाजाचा विकेट्सचा षटकार; ध्रुव जुरेलला शतकापासून रोखलं

Harsh Dubey 6 Wickets for Vidarbha vs Uttar Pradesh: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील सातव्या फेरीत विदर्भासमोर उत्तर प्रदेशचे आव्हान आहे. या सामन्याला गुरुवारपासून (२९ जानेवारी) नागपूरमध्ये सुरुवात झाली आहे. पहिल्याचल दिवशी विदर्भाने उत्तरप्रदेशवर वर्चस्व ठेवले असून याचे श्रेय २३ वर्षीय अष्टपैलू हर्ष दुबेला (Harsh Dubey) जाते. हर्ष गेल्या काही महिन्यांपासून ज्याप्रकारे खेळत आहे, ते पाहाता तो विदर्भासाठी (Vidarbha) प्रमुख खेळाडू ठरत आहे. त्याने उत्तर प्रदेशविरुद्धही दमदार गोलंदाजी प्रदर्शन केले. .Ranji Trophy : सर्फराज खानचे आणखी एक खणखणीत शतक; अजित आगरकर तरीही देणार नाही संधी, कारण....या सामन्यात उत्तर प्रदेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. माक्ष हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीसमोर विदर्भाची वरची फळी कोलमडली. नचिकेत भुतेने माधव कौशिकला ४ धावांवर आधी बाद केले. त्यानंतर अभिषेक गोस्वामी (१४), कर्णधार आयर्न जुयाल (१२) आणि आदित्य शर्मा (१८) यांना दुबेने स्वस्तात बाद केले. त्यानंतर ध्रुव जुरेलला सिद्धार्थ यादव साथ देत होता. त्यालाही दुबेनेच माघारी धाडले. त्यामुळे उत्तप्रदेशने ९३ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या..शिवम शर्मालाही १ धावेवरच पार्थ रेखाडेने १ धावेवर माघारी धाडले. मात्र यानंतर ७ व्या विकेटसाठी जुरेलला शिवम मावीची साथ मिळाली. मावी आक्रमक खेळत होता. या दोघांनी ९२ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र अखेर मावीला यश कदमने ४७ धावांवर बाद केले. त्याने ५७ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ही खेळी केली. .त्यानंतर मात्र जुरेलही बाद झाला. त्याला दुबेनेच ६३ व्या षटकात ९६ धावांवर बाद केले. त्यामुळे जुरेलचं शतक थोडक्यात हुकलं. त्याने १२२ चेंडूत ही खेळी करताना ११ चौकार मारल्या. शेवटी करण चौधरी (०) आणि कार्तिक त्यागी (१) यांना दुबेने बाद करत उत्तर प्रदेशचा पहिला डाव ६८.५ षटकात २३७ धावांवर संपला.विदर्भाकडून गोलंदाजी करताना हर्ष दुबेने १९.५ षटकात ६३ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या. तसेच प्रफुल हिंगे, नचिकेत भुते, पार्थ रेखाडे आणि यश कदम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy 2025-26: महाराष्ट्राच्या दिग्गज गोलंदाजांचा जलवा! ६ विकेट्स घेत गाठलं नवं यशाचं शिखर.त्यानंतर विदर्भ संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला असून पहिल्या दिवस अखेर १२ षटकात बिनबाद ३३ धावा केल्या. विदर्भाकडून अमन मोखाडेने नाबाद १९ आणि सत्यम भोयारने नाबाद १३ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.