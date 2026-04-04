IPL 2026 : शाsssणा... Rohit Sharma ने कुलदीप, लोकेश यांना 'मामू' बनवलं; प्रसंग सांगताना हिटमॅन खळखळून हसला Video

Did Rohit Sharma fake walk to trick Kuldeep Yadav? मुंबई इंडियन्सचा सलामीवीर रोहित शर्मा याने त्याचा अनुभव वापरताना कुलदीप यादव व लोकेश राहुल यांना मुर्ख बनवलं... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या या फलंदाजाने अभिनय केला आणि त्यावर DC चा कर्णधार अक्षर पटेलसह दोन्ही खेळाडू फसले. ही घटना पहिल्या डावाच्या नवव्या षटकात घडली. रोहितने लेग-साइडला आलेला चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला आणि यष्टीरक्षक केएल राहुलने तो झेलला, त्यानंतर त्याने अपील केले. चेंडू स्पष्टपणे दिशा बदलून आला होता आणि कुलदीपनेही अपील केले, परंतु मैदानातील पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले..टीव्ही समालोचकांनी पाहिले की, त्याचवेळी रोहित ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने मुद्दाम चालू लागला. जणू काही त्याने आपली विकेट मान्य केली आहे आणि मग तो जागेवरच थांबला. हे पाहून, कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने DRS घेतला, जो वाया गेला. रिप्लेमध्ये चेंडू रोहितच्या पॅडला लागला होता, हे स्पष्टपणे दिसले. समालोचक रवी शास्त्री यांनी गंमतीने म्हटले की, रोहित कुलदीपला फसवण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्याला रिव्ह्यू घ्यायला लावला. मुंबईकर खेळाडूने डावाच्या मध्यंतरात या गोष्टीला जवळजवळ दुजोराच दिला..IPL 2025 Marathi News: तिसऱ्यांदा चुकला तरी श्रेयस अय्यरवर होणार नाही बंदीची कारवाई, पण...; आयपीएलचा नवा नियम घ्या जाणून."मी कुलदीपला चांगलं ओळखतो, त्याला DRS घ्यायला आवडतं," असे रोहित म्हणाला. "त्यामुळे, मी तिथे थोडं नशीब आजमावत होतो. पण पुन्हा, मी पुढच्याच षटकात बाद झालो. मी पुढे खेळू शकलो नाही. मला सामना शक्य तितका पुढे न्यायचा होता, पण तसं करू शकलो नाही. पण मैदानावरच्या खेळाडूंसोबत थोडी गंमत केली. मी कुलदीपला ओळखतो, जेव्हा ५०-५० संधी असते तेव्हा त्याला डीआरएस घ्यायला आवडतं. त्यामुळे मी तिथे फक्त माझं नशीब आजमावत होतो. ते आमच्या पथ्यावर पडला," असं तो पुढे म्हणाला..पहिल्या डावात मुंबई इंडियन्सला केवळ ६ बाद १६२ धावा करता आल्या, पण रोहितच्या मते संथ खेळपट्टीसाठी ही धावसंख्या पुरेशी आहे. "खेळपट्टी बरीच संथ आहे. स्थिरावून, वेळ साधून मग फटकेबाजी करावी लागते. आम्ही एक चांगली धावसंख्या उभारली आहे. आशा आहे की आम्ही पहिल्या सहा षटकांत त्यांना रोखू शकू आणि विकेट्स घेऊ शकू. फटकेबाजी करणे सोपे नाही, आमच्याकडे असे गोलंदाज आहेत जे याचा फायदा घेऊ शकतात. सुरुवातीला विकेट्स पडल्याने सामन्यावर आमचे नियंत्रण येईल," असे तो पुढे म्हणाला.