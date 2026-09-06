Video : ८ षटकं, ६ धावा अन् ५ विकेट्स! भारतीय फिरकीपटूचा परदेशात डंका; आपल्याच संघात झालाय नकोसा, पण...

Sai Kishore 5 wickets 6 runs Gloucestershire vs Derbyshire: भारताचा स्टार फिरकीपटू साई किशोर याने काउंटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दुसऱ्या विभागीय स्पर्धेत ग्लॉस्टरशायरचे प्रतिनिधित्व करताना डर्बीशायरविरुद्ध विक्रमी कामगिरी केली. त्याने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये ८ षटकांत फक्त ६ धावा देताना पाच विकेट्स काढल्या आणि संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. त्याने एकूण १८ षटकांत २० धावा देताना ५ बळी घेतले आणि त्यात दोन निर्धाव षटकं फेकली. .डर्बीशायरच्या दुसऱ्या डावात साई किशोरने ही अविस्मरणीय गोलंदाजी केली. त्याने हॅरी केम, मॅथ्यू मॉन्टगोमेरी यांना गोल्डन डकवर, तर वेन मॅडसेन, अनेउरिन डोनाल्ड आणि ब्रुक गेस्ट यांना दोन चेंडूंतच शून्यावर बाद केले. किशोरने आठ षटकांपेक्षा कमी वेळेत केवळ सहा धावा देऊन पाच बळी घेतले. .Vaibhav Sooryavanshi ची फटकेबाजी पाहून तिलक वर्मा वैतागला; १५ वर्षाच्या पोराला उगाच भिडला, अम्पायरची पळापळ... Video .प्रथम फलंदाजी करणारा ग्लॉस्टरशायरचा संघ २३७ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून जेम्स ब्रेसीने १६६ चेंडूंमध्ये १२ चौकारांसह ११३ धावा केल्या. डर्बीशायरसाठी ब्रेट रँडेलने ४१ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात, डर्बीशायरने ९० व्या षटकात २७८ धावा केल्या, ज्यात सलामीवीर मुहम्मद नईमने ११९ चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि दोन षटकारांसह सर्वाधिक ७१ धावा केल्या..ग्लॉस्टरशायरसाठी ऑलिव्हर प्राइसने ४५ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या, तर किशोरने ५९ धावांत २ बळी टिपले. ग्लॉस्टरशायरने दुसरा डाव ५ बाद ३५९ धावांवर घोषित केला आणि ३१९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. माईल्स हॅमंड आणि जेम्स ब्रेसी या दोघांनी शतके झळकावली. पण चौथ्या डावात डर्बीशायरचा संघ ३९ षटकांपेक्षा कमी वेळेत केवळ १०५ धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्यांना २१३ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. .Duleep Trophy Final : वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या 'Best' गोलंदाजाला झोडले; ४,६,४ असे सुरेख फटके खेचले, पाहात रहावा असा Video .किशोरने आतापर्यंत तीन सामन्यांमध्ये २.६७ च्या प्रभावी इकॉनॉमीने १३ बळी घेतले आहेत. भारताच्या देशांतर्गत स्पर्धेत साई किशोरने ५७ प्रथम श्रेणी सामन्यांत २३६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि लिस्ट ए ( ६७) व ट्वेंटी-२० ( ९४) क्रिकेटमध्ये त्याने अनुक्रमे १०५ व १०१ विकेट्स घेतल्या आहेत. असे असूनही त्याला भारताकडून फक्त चार ट्वेंटी-२० सामन्यांत संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.