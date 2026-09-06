Cricket

Video : ८ षटकं, ६ धावा अन् ५ विकेट्स! भारतीय फिरकीपटूचा परदेशात डंका; आपल्याच संघात झालाय नकोसा, पण...

Sai Kishore five wicket haul for just 6 runs Video : भारतीय फिरकीपटू साई किशोरने इंग्लंडमध्ये आपल्या गोलंदाजीचा पुन्हा एकदा डंका वाजवला आहे. ग्लॉस्टरशायरकडून खेळताना साई किशोरने डर्बीशायरच्या फलंदाजांची फिरकीच्या जाळ्यात अक्षरशः कोंडी केली.
Sai Kishore 5 wickets 6 runs Gloucestershire vs Derbyshire

Sai Kishore 5 wickets 6 runs Gloucestershire vs Derbyshire

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sai Kishore 5 wickets 6 runs Gloucestershire vs Derbyshire: भारताचा स्टार फिरकीपटू साई किशोर याने काउंटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दुसऱ्या विभागीय स्पर्धेत ग्लॉस्टरशायरचे प्रतिनिधित्व करताना डर्बीशायरविरुद्ध विक्रमी कामगिरी केली. त्याने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये ८ षटकांत फक्त ६ धावा देताना पाच विकेट्स काढल्या आणि संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. त्याने एकूण १८ षटकांत २० धावा देताना ५ बळी घेतले आणि त्यात दोन निर्धाव षटकं फेकली.

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