Suryakumar Yadav incredible catch Mumbai vs Uttarakhand Video: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मुंबई संघाने मुश्ताक अली राष्ट्रीय ट्वेटी-२० स्पर्धेत गटसाखळीत अपराजित राहण्याची कामगिरी केली. गुरुवारी झालेल्या अखेरच्या साखळी सामन्यात उत्तराखंडचा ८६ धावांनी पराभव केला. सात साखळी सामन्यांत सहा विजय (एक सामना पावसामुळे रद्द) अशी कामगिरी करणाऱ्या मुंबईचे ड गटात विदर्भासह २६ गुण झाले, परंतु (२.२०८) अशा उत्तम निव्वळ सरासरीमुळे पहिले स्थान कायम राहिले. .सामन्यात अंगक्रिश रघुवंशी (३४ चेंडूंत ५१) आणि मुशीर खान (४० चेंडूंत ६५) यांनी अर्धशतके केली, तर हार्दिक तामोरे (१४ चेंडूंत ३९) आणि सर्फराझ खान (१५ चेंडूंत ३१) यांनीही वेगवान खेळी साकार केल्या. सूर्यकुमार यादव सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीस आला, पण त्याला एकच धाव करता आली, तर शिवम दुबे शून्यावर बाद झाला. सर्फराझ खान बाद झाला तेव्हा मुंबईने १५.२ षटकांत तीन बाद १७३ अशी मजल मारली होती, परंतु पुढच्या षटकांत घसरगुंडी उडाल्यामुळे धावसंख्या २०९ वर मर्यादित राहिली. तरीही मुंबईच्या गोलंदाजीची क्षमता पाहता या धावा पुरेशा होत्या. .IND vs NZ 2nd Test Live: KL Rahul ची चूक महागात पडली; आकाश दीपची मेहनत वाया... पहिल्या सत्रात बरंच काही घडलं, शेवटच्या चेंडूवर विकेट.तुषार देशपांडेचा अपवाद वगळता इतर सर्व गोलंदाजांनी विकेट मिळवल्या. त्यामुळे उत्तराखंडचा डाव १६.५ षटकांत १२३ धावांत संपुष्टात आला. फलंदाजीत सूर्या अपयशी ठरला असला तरी क्षेत्ररक्षणात त्याने अफलातून झेल टिपून सर्वांना अचंबित केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.संक्षिप्त धावफलक ः मुंबई २० षटकांत २०९ (अंगक्रिश रघुवंशी ५१ - ३४ चेंडू, ४ चौकार, ३ षटकार, हार्दिक तामोरे ३९ - १४ चेंडू, ६ चौकार, २ षटकार, मुशीर खान ६५ - ४० चेंडू, ७ चौकार, २ षटकार, सर्फराझ खान ३१ - १५ चेंडू, ३ चौकार, २ षटकार, शिवम दुबे ०, सूर्यकुमार यादव १, शार्दुल ठाकूर १०, रविंदर नेगी ३-०-३२-३, जगदीशा सुचित ४-०-२८-३) वि. वि. उत्तराखंड ः १६.५ षटकांत १२३ (शाश्वत दंगवाल ३७, जगदीशा सुचित १९, शिवम दुबे १-०-१०-१, साईराज पाटील २-०-१९-१, मॅक्सवेल स्वामीनाथन ४-०-३५-२, शार्दुल ठाकूर ३-०-३४-१, अर्थव अंकोलेकर ३.५-०-१७-१, मुशीर खान १-०-१-१)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.