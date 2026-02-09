Cricket

Video Viral: हा कसला 'देवदास'; तो तर रोज 'पारो' बदलतो! आशिष नेहराचे On Air हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान

Ashish Nehra controversial statement on Hardik Pandya: गुजरात टायटन्सचा मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहरा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. हरभजन सिंग आणि गीता बसरा यांच्या लोकप्रिय पॉडकास्ट “हू इज द बॉस?” मध्ये नेहरा पत्नी रुश्मा नेहरा यांच्यासोबत सहभागी झाला होता. या पॉडकास्टदरम्यान चौघांमध्ये मजेदार गप्पांचा खेळ रंगला.
Hardik Pandya Devdas comment video viral: गुजरात टायटन्सचा मुख्य प्रशिक्षक आणि भारताचा माजी गोलंदाज आशिष नेहरा ( Ashish Nehra) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला अजून बराच वेळ शिल्लक असला तरी नेहराचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे आणि त्याने त्यात हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. हरभजन सिंग आणि गीता बसरा यांच्या पॉडकास्ट "हू इज द बॉस?" या कार्यक्रमात त्याने ते विधान केले.

