Video Viral: हा कसला 'देवदास'; तो तर रोज 'पारो' बदलतो! आशिष नेहराचे On Air हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान

Hardik Pandya Devdas comment video viral: गुजरात टायटन्सचा मुख्य प्रशिक्षक आणि भारताचा माजी गोलंदाज आशिष नेहरा ( Ashish Nehra) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला अजून बराच वेळ शिल्लक असला तरी नेहराचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे आणि त्याने त्यात हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. हरभजन सिंग आणि गीता बसरा यांच्या पॉडकास्ट "हू इज द बॉस?" या कार्यक्रमात त्याने ते विधान केले..आशिष व त्याची पत्नी रुश्मा यांच्यासोबत हरभजन व गीता यांचा मजेदार संवाद झालेला पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमात त्यांनी एक मजेदार खेळ खेळला, ज्यामध्ये क्रिकेटपटूंची नावे आणि चित्रपटाचे शीर्षक एकत्र केली गेली. या मजेदार संभाषणादरम्यान, आशिष नेहराने असा प्रश्न विचारला की सर्वांनाच गोंधळात टाकणारे होते. गीता बसराने विचारले होते, भारतीय संघातील "देवदास" कोण असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर हरभजनने हार्दिक पांड्याचे नाव घेतले..मोहसिन नक्वीची नवी मागणी! India vs Pakistan मॅच हवी असेल तर तिरंगी मालिका खेळवा; ज्यामध्ये भारत, पाकिस्तान अन्....पण, आशिष त्याच्या उत्तराशी सहमत नसल्याचे दिसून आले. त्याने मध्येच म्हटले, "हा कसला देवदास? मी ऐकले आहे की, तो दररोज 'पारो' बदलतो." नेहराच्या या विधानाने एकच हश्या पिकला. पण, हा व्हिडीओ वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला. एवढेच नाही, जेव्हा नेहराला 'प्लेअर नंबर वन' बद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तो गमतीने म्हणाला, 'लग्नापूर्वी हरभजन मुलींच्या बाबतीत 'प्लेअर नंबर वन' होता.'.हार्दिक सध्या २०२६ च्या ट्वेंटी- २० वर्ल्ड कप स्पर्धेत व्यग्र आहे. त्याने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्ससाठीही चांगली कामगिरी केली आहे. जेव्हा पंड्या गुजरात संघाचा भाग होता तेव्हा आशिष नेहरा संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होता. म्हणूनच दोन्ही खेळाडूंमध्ये खूप चांगले संबंध आहेत..हार्दिकची नवी लव्ह स्टोरी...नताशा स्टँकोव्हिचसोबत लग्न तुटल्यानंतर हार्दिकने आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. अभिनेत्री माहिका शर्मा हिच्यासोबत त्याचे प्रेमसंबंध सुरू आहेत. माहिकाने दिल्ली, गुजरात आणि अमेरिकेतून शिक्षण घेतले आहे. तसेच ती ब्लॅक बेल्ट होल्डर असून योग प्रशिक्षकदेखील आहेत. माहिकाने चित्रपट आणि जाहिरातींमध्येही काम केलं आहे. फ्रीलान्सर म्हणून तिने आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. तिने म्युझिक व्हिडिओमध्येही काम केलं. माहिकाने अनेक चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका साकारल्या आहेत.