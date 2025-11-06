Cricket

Women's World Cup : हर्लीन देओलचा प्रश्न अन् लाजले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; वर्ल्ड कप विजेत्या पोरींना आवरेना हसू Video Viral

Harleen Deol asks PM Modi skincare routine video : भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत झालेल्या भेटीत एक मजेशीर प्रसंग घडला. हर्लीन देओलने मोदींना प्रश्न विचारला अन् उपस्थित सगळेच हसू लागले, तर पंतप्रधान मोदीदेखील क्षणभर लाजले.
Swadesh Ghanekar
Women’s World Cup winners meet PM Modi funny moment: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी खेळाडूंसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी पोरींनीपण पंतप्रधानांना बरेच प्रश्न विचारले आणि त्यापैकी एक प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे. हर्लीन देओल ( Harleen Deol ) ने पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या ग्लोइंग स्किनबद्दल विचारले.. तेव्हा सर्व खेळाडू हसू लागल्या आणि नरेंद्र मोदी क्षणभर लाजले.

