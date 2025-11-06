Women's World Cup : हर्लीन देओलचा प्रश्न अन् लाजले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; वर्ल्ड कप विजेत्या पोरींना आवरेना हसू Video Viral

Women’s World Cup winners meet PM Modi funny moment: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी खेळाडूंसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी पोरींनीपण पंतप्रधानांना बरेच प्रश्न विचारले आणि त्यापैकी एक प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे. हर्लीन देओल ( Harleen Deol ) ने पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या ग्लोइंग स्किनबद्दल विचारले.. तेव्हा सर्व खेळाडू हसू लागल्या आणि नरेंद्र मोदी क्षणभर लाजले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी भारताची जलदगती गोलंदाज रेणुका सिंग ठाकूर हिचे कौतुक केले. ते म्हणाले, आव्हानात्मक परिस्थितीतही ज्या प्रकारे तुमची आई तुमच्या स्वप्नासाठी खंबीरपणे उभी राहिली, त्यासाठी त्यांना सॅल्यूट. सिंगल पॅरेंट असताना त्यांनी तुझ्या यशासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. आईने तिच्या लेकीसाठी केलेला हा त्याग, खूप मोठी गोष्ट आहे..Video Viral: किंग्स चार्ल्ससोबत फोटो नाही मिळाला अन् तेव्हाच निर्धार केला... वर्ल्ड कप विजेत्या प्रशिक्षक अमोल मुझूमदारने सांगितला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रेरणादायी किस्सा.यावेळी मोदी यांनी उमा चेत्रीचेही कौतुक केले. पूर्वांचल भारतातून राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व करणारी ती पहिली खेळाडू असल्याचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझूमदार यांनी सांगितले. चेत्री म्हणाली, भारताकडून पदार्पणाचा सामना खेळताना मी खूप आनंदी होती आणि मला देशासाठी आणखी सामने जिंकायचे आहेत.रिचा घोष म्हणाली, या संघाने नेहमी माझ्यावर विश्वास दाखवला आहे आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतही संघ सोबत उभा राहिला. .हर्लीन कौर देओल हिच्या प्रश्नाने मात्र सारे हसू लागले. तिने पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या त्वचेची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येबद्दल विचारले. ती म्हणाली, सर मला तुमची स्किन केअर रुटीन विचारायची आहे. तुम्ही खूप ग्लो करता..तिच्या या प्रश्नावर उपस्थित सर्व खेळाडू हसू लागल्या. मोदीही क्षणभर लाजले अन् म्हणाले, "मी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मी गेल्या २५ वर्षांपासून सरकारमध्ये आहे. इतके आशीर्वाद मला मिळत आहेत आणि त्याचा नक्कीच परिणाम होतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.