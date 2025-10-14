IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने MS Dhoni ची परंपरा राखली... विजयाची ट्रॉफी बघा कोणाच्या हाती सोपवली; Video Viral

Shubman Gill’s Gesture Wins Hearts: भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली पहिली कसोटी मालिका जिंकली. इंग्लंड दौरा गाजवल्यानंतर गिलच्या ( Captain Shubman Gill) नेतृत्वाखाली टीम इंडिया घरच्या मैदानावर पहिलीच कसोटी मालिका खेळली. भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची ही मालिका २-० अशी जिंकली. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील ( WTC Point Table) या विजयामुळे भारताच्या विजयाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. या विजयानंतर कर्णधार शुभमन गिलने परंपरा कायम राखली आणि विजयाची ट्रॉफी नव्या खेळाडूच्या हाती सोपवली. .वेस्ट इंडिजने फॉलो ऑन स्वीकारल्यानंतरही भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लोकेश राहुलच्या नाबाद ५८ व साई सुदर्शनच्या ३९ धावांच्या जोरावर भारताने ७ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. भारताच्या पहिल्या डावातील ५ बाद ५१८ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गुंडाळला गेला. २७० धावांची पिछाडी भरून काढताना विंडीजने दुसऱ्या डावात ३९० धावा केल्या होत्या. ८ विकेट्स घेणाऱ्या कुलदीप यादवला प्लेअर ऑफ दी मॅच हा पुरस्कार दिला गेला. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील प्लेअर ऑफ दी सीरिजचा मान रवींद्र जडेजाने पटकावला..IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला....भारताचा हा २००२ नंतर वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सलग १०वा कसोटी मालिका विजय ठरला. ही एकाच प्रतिस्पर्धीविरुद्धची दुसरी सर्वोत्तम संख्या आहे. दक्षिण आफ्रिकेने १९९८ ते २०२४ या कालावधीत वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग १० मालिका जिंकल्या होत्या. क्रेग ब्रेथवेट याच्यानंतर कर्णधार म्हणून सलग पाच कसोटी सामने गमावणारा रॉस्टन चेस हा वेस्ट इंडिजचा दुसरा कर्णधार ठरला आहे..भारतात भारताविरुद्धचा वेस्ट इंडिजचा हा सलग सहावा पराभव ठरला आहे. त्यांनी न्यूझीलंड ( २०१०-१६) व श्रीलंका ( १९८६ ते ९४) यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने २००८ ते १३ या कालावधीत सलग सात सामने गमावले होते..Team India Full Schedule : भारत आता पुढच्या कसोटी मालिकेत तगड्या स्पर्धकाला भिडणार, जाणून घ्या २०२६ पर्यंतचं वेळापत्रक.दिल्ली कसोटी जिंकल्यानंतर शुभमन गिलला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी ट्रॉफी दिली. त्यानंतर गिलने महेंद्रसिंग धोनीने घालून दिलेली परंपरा कायम राखताना ट्रॉफी एन जगदीशनच्या हाती सूपूर्द केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.