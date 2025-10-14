Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने MS Dhoni ची परंपरा राखली... विजयाची ट्रॉफी बघा कोणाच्या हाती सोपवली; Video Viral

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका २-० ने जिंकल्यानंतर टीम इंडियाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान एक सुंदर क्षण पाहायला मिळाला. कर्णधार शुभमन गिलने ट्रॉफी स्वतःकडे न ठेवता ती नवोदित खेळाडूच्या हातात दिली.
Shubman Gill hands over the Test series trophy to Narayan Jagadeesan after India’s win against West Indies.

Shubman Gill’s Gesture Wins Hearts: भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली पहिली कसोटी मालिका जिंकली. इंग्लंड दौरा गाजवल्यानंतर गिलच्या ( Captain Shubman Gill) नेतृत्वाखाली टीम इंडिया घरच्या मैदानावर पहिलीच कसोटी मालिका खेळली. भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची ही मालिका २-० अशी जिंकली. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील ( WTC Point Table) या विजयामुळे भारताच्या विजयाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. या विजयानंतर कर्णधार शुभमन गिलने परंपरा कायम राखली आणि विजयाची ट्रॉफी नव्या खेळाडूच्या हाती सोपवली.

