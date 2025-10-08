Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video

What happened between Prithvi Shaw and Musheer Khan? पृथ्वी शॉने पुन्हा एकदा क्रिकेटचे मैदान गाजवताना मुंबईविरुद्धच्या सराव सामन्यात धुमाकूळ घातला. पण, फक्त फलंदाजीने नव्हे, तर राड्यानेही तो चर्चेत आला. रणजी करंडक स्पर्धेच्या आगामी हंगामापूर्वी मुंबई विरुद्ध महाराष्ट्र असा तीन दिवसीय सराव सामना कालपासून सुरू झाला. महाराष्ट्राने पहिल्या दिवसात ४५० धावांचा टप्पा ओलांडला. पृथ्वी शॉ व अर्शिन कुलकर्णी यांच्या शतकांनी दिवस गाजला. पण, पृथ्वी व मुंबईचा फिरकीपटू मुशीर खान यांच्यातल्या वादाने सामन्याला गालबोट लागले..पृथ्वीने १४० चेंडूंत १८१ धावांची खेळी करताना २१ चौकार व ३ षटकार खेचले. मुशीर खानने त्याला बाद केले, परंतु तंबूत जाण्यापूर्वी पृथ्वीने मुंबईच्या गोलंदाजाला मारण्यासाठी बॅट उगारल्याचे दिसले. अम्पायरनी तातडीने मध्यस्थी करून भांडण सोडवले, परंतु पॅव्हेलियनच्या दिशेने जाताना पृथ्वी मुंबईचा माजी सहकारी सिद्धेश लाड याच्यासोबतही भांडताना दिसला..IPL vs ICC : प्रत्येकी ५८ कोटी! दोन खेळाडूंना आयपीएल फ्रँचायझीकडून ऑफर; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची अट... .मुंबईचा संघ सोडल्यानंतर पृथ्वी प्रथमच माजी संघाविरुद्ध मैदानावर उभा राहिला. त्याने त्याच्या फलंदाजीतून सर्व राग काढला, परंतु भांडल्याने त्याच्या खेळापेक्षा पुन्हा एकदा गैरवर्तनाची चर्चा रंगली. २५ वर्षीय पृथ्वी स्क्वेअर लेगचा झेलबाद झाला. मुशीर खानने ७४ व्या षटकात ही विकेट घेतली. पण, पृथ्वीने मुशीरच्या दिशेने बॅट उगारली आणि त्याच कॉलर पकडली..क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार मुशीरने स्लेजिंग केल्यामुळे पृथ्वी संतापला. बाद झाल्यानंतर मुशीरने त्याच्यासोबत स्लेजिंग केली आणि त्याला थँक यू म्हणून जाण्यास सांगतिले. पृथ्वीला स्लेजिंगचा संपूर्ण सामन्यात सामना करावा लागला. मुंबईचे खेळाडू मुद्दाम त्याला डिवचत होते..महाराष्ट्र संघाचा कर्णधार अंकित बावणे यानेही या प्रकरणावर त्याचे मत मांडले. तो म्हणाला, हा सराव सामना आहे आणि ते सर्व जुने सहकारी आहेत. अशा गोष्टी होत राहतात. आता सर्व ठिक आहे आणि काही समस्या नाही..Sanju Samson: संघासाठी ९व्या क्रमांकावरही फलंदाजी करेन, प्रसंगी...! संजू हसनू बोलला, पण त्याच्या व्यथा डोळ्यांतून जाणवल्या Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.