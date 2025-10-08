Cricket

Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video

Prithvi Shaw Loses Temper After 181 : पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खान यांच्यात झालेल्या भांडणानं क्रिकेटविश्वात खळबळ उडाली आहे. शॉनं १८१ धावांची खेळी करत मैदान गाजवलं, पण बाद झाल्यानंतर त्याचा संयम सुटला.
Prithvi Shaw reacts angrily to Musheer Khan’s sledge

Prithvi Shaw reacts angrily to Musheer Khan’s sledge

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened between Prithvi Shaw and Musheer Khan? पृथ्वी शॉने पुन्हा एकदा क्रिकेटचे मैदान गाजवताना मुंबईविरुद्धच्या सराव सामन्यात धुमाकूळ घातला. पण, फक्त फलंदाजीने नव्हे, तर राड्यानेही तो चर्चेत आला. रणजी करंडक स्पर्धेच्या आगामी हंगामापूर्वी मुंबई विरुद्ध महाराष्ट्र असा तीन दिवसीय सराव सामना कालपासून सुरू झाला. महाराष्ट्राने पहिल्या दिवसात ४५० धावांचा टप्पा ओलांडला. पृथ्वी शॉ व अर्शिन कुलकर्णी यांच्या शतकांनी दिवस गाजला. पण, पृथ्वी व मुंबईचा फिरकीपटू मुशीर खान यांच्यातल्या वादाने सामन्याला गालबोट लागले.

Loading content, please wait...
maharashtra
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Prithvi Shaw
Cricket Video
mumbai cricket
cricket news today
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com