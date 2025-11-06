Video Viral: किंग्स चार्ल्ससोबत फोटो नाही मिळाला अन् तेव्हाच निर्धार केला... वर्ल्ड कप विजेत्या प्रशिक्षक अमोल मुझूमदारने सांगितला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रेरणादायी किस्सा

Women’s World Cup coach Amol Muzumdar speech PM Modi meeting : वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाने बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील महिला संघाने वर्ल्ड कप फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून जेतेपद नावावर केले. यापूर्वी २००५ व २०१७ मध्ये भारतीय महिला संघाला जेतेपदाने हुलकावणी दिली होती. २०१७ मध्ये भारतीय संघाने मोदी यांची भेट घेतली होती, तेव्हा त्या ट्रॉफीशिवाय भेटल्या होत्या आणि आता त्यांच्या हातात ती ट्रॉफी होती. कर्णधार हरमनप्रीतने मोदी यांच्या भेटीच्या सुरुवातीला हाच किस्सा सांगितला. पण, मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझूमदार यांनी सांगितलेला एक किस्सा प्रेरणादायी ठरतोय..नरेंद्र मोदींनी या सर्व खेळाडूंनी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. मुझूमदार यांनी पंतप्रधान मोदींचे भेटीसाठी आभार मानले. वर्ल्ड कप विजयासाठी या पोरींनी प्रचंड मेहनत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मेहनतीचे हे फळ असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढे हरमनप्रीत म्हणाली, २०१७ मध्ये आम्ही आपली भेट घेतली होती, तेव्हा हातात ट्रॉफी नव्हती. पण, आज ती आहे. भविष्यातही आम्ही अशा अनेक ट्रॉफी जिंकू आणि आपली वारंवार भेट होईल, असा निर्धार आहे..भारतीय महिला संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवला होता. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांतच तंबुत परतला. दीप्ती शर्माने अर्धशतकी खेळीसह ५ विकेट्सही घेतल्या, तर ८७ धावा करणाऱ्या शफाली वर्माने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेऊन सामन्याला कलाटणी दिली. शफाली प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरली, तर दीप्तीला प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार मिळाला. तिने संपूर्ण स्पर्धेत २२ विकेट्स व २१५ धावा केल्या..Women's World Cup: पोरींची अभिमानास्पद कामगिरी! वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय महिला खेळाडूंसाठी TATA ची मोठी घोषणा.पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीत मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझूमदार म्हणाले की, सर मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगू इच्छितो. आम्ही जूनमध्ये इंग्लंडमध्ये होते आणि तेव्हा आम्ही किंग्स चार्ल्स यांची भेट घेतली होती. पण, तेव्हा नियमानुसार फक्त २० लोकांना त्यांची भेट घेता आली. त्यामुळे सपोर्ट स्टाफला किंग्स चार्ल्स यांच्यासोबत फोटो काढता आला नव्हता. आमच्यासोबत अनेक खेळाडू होते आणि तीन कोच होते. मी आमच्या सपोर्ट स्टाफची माफी मागितली. ते थोडे निराश झाले होते. पण, तेव्हा मी म्हणालो,'आपल्याला किंग्स चार्ल्स यांच्यासोबतचा फोटो नकोय, आपण ४ किंवा ५ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत फोटो काढू.. ' आज तो दिवस आला... .महाराष्ट्राच्या तीन लेकींना प्रत्येकी २.२५ कोटीवर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या जेमिमा रॉड्रीग्ज, स्मृती मानधना आणि राधा यादव यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २.२५ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिले जाणार आहे, तर मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझूमदार यांना २२.५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.