Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला

Vijay Hazare Trophy live Virat Kohli batting performance: विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील सलग दुसऱ्या सामन्यांत विराट कोहलीने ( Virat Kohli ) शतक झळकावेल असे वाटत होते. मुंबईकडून खेळणारा रोहित शर्मा गोल्डन डकवर माघारी परतला असताना विराटने दमदार खेळ केला. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात दिल्लीचा संघ प्रथम फलंदाजीला आला आणि दुसऱ्याच षटकात त्यांना धक्का बसला. सलामीवीर प्रियांश आर्या १ धावेवर बाद झाल्यानंतर विराटने फटकेबाजी केली आणि डाव सावरला. तो आजही शतक झळकावेल असे वाटत असताना त्याला माघारी परतावे लागले..विजय हजारे ट्रॉफीत १४ वर्षांनी पुनरागमन करताना विराटने आंध्र प्रदेशविरुद्ध १३१ धावांची खेळी केली होती. आज तो त्याच फॉर्मात दिसला आणि गुजरातच्या गोलंदाजांचा त्याने चांगला समाचार घेतला. प्रियांश माघारी परतल्यानंतर अर्पित राणा आणि विराटने डाव सावरला. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७२ धावांची भागीदारी केली. पण, अर्पित १० धावांवर जयस्वालच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. विराटने आपली खेळी सुरूच ठेवली..Vijay Hazare Trophy live : रोहित शर्माचा पहिल्याच चेंडूवर पुल शॉट अन् झाला बाद; देवेंद्र बोरा चमकला, जाणून घ्या कोण आहे तो.त्याने ६१ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह ७७ धावांची खेळी केली. विशाल जयस्वालने त्याची विकेट घेतली. पण, विराट हा लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वाधिक सरासरी असलेला फलंदाज ठरला आहे. त्याने ३४३ सामन्यांत ५७.६ च्या सरासरीने १६२०७ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर ५८ शतकं व ८४ अर्धशतकं आहेत. त्यानंतर पाकिस्तानच्या बाबर आजमची ( ५३.५९) सरासरी सर्वोत्तम आहे. विराटच्या विकेटनंतर दिल्लीला धक्का बसले. नितीश राणा १२ धावांवर बाद झाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा दिल्लीच्या २५ षटकांत ४ बाद ११७ धावा झाल्या होत्या. .विराट कोहलीने १२३ कसोटीत ९२३० धावा करताना ३० शतकं व ३१ अर्धशतकं झळकावली आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १२५ सामन्यांत ४१८८ धावा आहेत. त्याने या दोन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तो फक्त वन डे फॉरमॅट खेळतोय आणि त्यात ३०८ सामन्यांत त्याने १४५५७ धावा केल्या आहेत. त्यात ५३ शतकं व ७६ अर्धशतकं आहेत.