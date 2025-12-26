Cricket

Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला

Virat Kohli 77 runs against Gujarat Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीच्या सामन्यात विराट कोहलीने पुन्हा एकदा आपली क्लास दाखवली, मात्र सलग दुसऱ्या शतकाला मुकावे लागले. गुजरातविरुद्ध खेळताना कोहलीने ६३ चेंडूंमध्ये ७७ धावा केल्या. या खेळीत त्याने १३ चौकार आणि १ षटकार ठोकत आक्रमक तसेच संयमी फलंदाजीचे उत्तम मिश्रण दाखवले.
Swadesh Ghanekar
Vijay Hazare Trophy live Virat Kohli batting performance: विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील सलग दुसऱ्या सामन्यांत विराट कोहलीने ( Virat Kohli ) शतक झळकावेल असे वाटत होते. मुंबईकडून खेळणारा रोहित शर्मा गोल्डन डकवर माघारी परतला असताना विराटने दमदार खेळ केला. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात दिल्लीचा संघ प्रथम फलंदाजीला आला आणि दुसऱ्याच षटकात त्यांना धक्का बसला. सलामीवीर प्रियांश आर्या १ धावेवर बाद झाल्यानंतर विराटने फटकेबाजी केली आणि डाव सावरला. तो आजही शतक झळकावेल असे वाटत असताना त्याला माघारी परतावे लागले.

