Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ आक्रमक मूडमध्ये... वादळी खेळीसह महाराष्ट्राच्या विजय पक्का केला, ऋतुराज गायकवाडही बरसला

Prithvi Shaw aggressive 51 vs Sikkim Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्राने सिक्कीमविरुद्ध दणदणीत विजय नोंदवला आणि या विजयाचा पाया पृथ्वी शॉच्या आक्रमक खेळीने भक्कम केला. केवळ १५१ धावांचे लक्ष्य असताना पृथ्वी शॉने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला.
Swadesh Ghanekar
Maharashtra thumping win with Prithvi Shaw and Ruturaj batting : महाराष्ट्र संघाने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पहिल्या विजयाची नोंद केली. शुक्रवारी सिक्कीमविरुद्ध त्यांनी ८ विकेट्स व ३२ षटकं राखून विजय मिळवला. पृथ्वी शॉ याने या सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली आणि त्यानंतर ऋतुराज गायकवाडची बॅट बरसली. ऋतुराजने २९२ च्या सरासरीने वादळी खेळी केली.

