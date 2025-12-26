Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ आक्रमक मूडमध्ये... वादळी खेळीसह महाराष्ट्राच्या विजय पक्का केला, ऋतुराज गायकवाडही बरसला

Maharashtra thumping win with Prithvi Shaw and Ruturaj batting : महाराष्ट्र संघाने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पहिल्या विजयाची नोंद केली. शुक्रवारी सिक्कीमविरुद्ध त्यांनी ८ विकेट्स व ३२ षटकं राखून विजय मिळवला. पृथ्वी शॉ याने या सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली आणि त्यानंतर ऋतुराज गायकवाडची बॅट बरसली. ऋतुराजने २९२ च्या सरासरीने वादळी खेळी केली..सिक्कीमचा संपूर्ण संघ ४०.२ षटकांत १५० धावांत तंबूत परतला. क्रांति कुमारने सर्वाधिक ४० धावा केल्या. के साई सात्विकनेही ३२ व ए रजेराने २४ धावांची खेळी केली. महाराष्ट्राच्या राजवर्धन हंगर्गेकरने २१ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर आर घोषनेही ३ बळी टिपले. विकी ओस्तवालने २ विकेट्स घेतल्या. रजेरा व सात्विक यांच्या ६४ धावांच्या भागीदारीनंतर सिक्कीमच्या एकाही जोडीला महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांनी टिकू दिले नाही..Vijay Hazare Trophy : भारतीय संघात परतला अन् Rinku Singh सूसाट सुटला... १५ चेंडूंत ६८ धावांसह ठोकले वादळी शतक .महाराष्ट्राला पृथ्वी शॉ व अर्शिन कुलकर्णी यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. दोघांची ७७ धावांची भागीदारी गुरीदर सिंगने तोडली. पृथ्वी ४७ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर अर्शिनही ४० धावांवर झेलबाद झाला. घोष व कर्णधार ऋतुराज यांनी १७ चेंडूंत नाबाद ४४ धावा जोडल्या. घोष १८ धावांवर नाबाद राहिला. ऋतुराजने १३ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांनी ३८ धावांची नाबाद खेळी केली..पृथ्वीने विजय हजारे ट्रॉफीत सातत्य कायम राखले आहे. त्याने पंजाबविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात ४६ धावांची खेळी केली होती. त्याच्या नावावर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ६६ सामन्यांत ३४४५ धावा आहेत आणि त्यात १० शतकं व १४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्येही त्याने ६३ सामन्यात ५०२६ धावा करताना १४ शतकं व २१ अर्धशतकं नावावर आहेत..Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.आयपीएल २०२६ मध्ये तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून पुनरागमन करणार आहे. आयपीएल लिलावात त्याच्यावर कोणीच बोली लावली नव्हती, अखेर शेवटच्या क्षणाला दिल्लीने ७५ लाखांच्या मुळ किमतीत त्याला संघात घेतले. तो २०२४ नंतर पुनरागमन करतोय. त्याने यापूर्वी आयपीएलमध्ये दिल्लीकडून ७९ सामन्यांत १८९२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.