Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा दोन सामन्यांसाठी संघात, वाचा कोणाच्या नेतृत्वाखाली खेळणार; विराट कोहलीचेही टीममध्ये नाव

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy 2025 Delhi squad : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व विराट कोहली यांची विजय हजारे करंडक स्पर्धेसाठी अनुक्रमे मुंबई व दिल्ली संघाच्या पहिल्या दोन सामन्यांसाठी निवड झाली. भारताच्या वन डे संघातील स्थान टिकवून ठेवायचे असल्यास देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा खेळावी लागेल, असे BCCI ने स्पष्ट केले होते. सलामीवीर यशस्वी जैस्वालने अद्याप तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरिटिसपासून पूर्णपणे बरा झालेलो नाही आणि स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी उपलब्ध राहणार नाही, असे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला कळवले आहे. .MCA चे सचिव डॉ. उन्मेष खानविलकर यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफीतील पहिले दोन सामने खेळण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे आणि २३ डिसेंबर रोजी जयपूरमध्ये मुंबई संघात सहभागी होईल. यशस्वी जैयस्वालबद्दल बोलायचे झाले, तर त्याला आणखी विश्रांतीची आवश्यकता आहे आणि त्याने आम्हाला तसे सांगितले आहे..मुंबई पहिल्या दोन सामन्यांत सिक्कीम ( २४ डिसेंबर) आणि उत्तराखंड ( २६ डिसेंबर ) यांच्याविरुद्ध खेळणार, तर दिल्ली पहिल्या दोन सामन्यांत आंध्रप्रदेश आणि गुजरात यांच्याविरुद्ध त्याच दिवशी बंगळुरूमध्ये खेळतील. कोहली व्यतिरिक्त दिल्ली संघात पहिल्या दोन सामन्यांसाठी यष्टीरक्षक रिषभ पंत आणि वेगवान गोलंदाज इशांत शर्मा, नवदीप सैनी आणि हर्षित राणा यांचा संघात समावेश आहे. रिषभ पंत दिल्ली संघाचा कर्णधार असेल आणि आयुष बदोनी उपकर्णधार राहिल..२०२४ च्या वर्ल्ड कप विजयानंतर रोहित आणि कोहलीने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधून निवृत्ती घेतली आणि २०२४-२५ च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर त्यांच्या कसोटी कारकिर्दीतून निवृत्ती जाहीर केली. गेल्या हंगामात रोहित आणि कोहली यांनी प्रत्येकी एक रणजी करंडक स्पर्धेतील सामना खेळला होता. कोहली १२ वर्षांनी दिल्लीसाठी तर रोहित १० वर्षांनी मुंबईसाठी विजय हजारे ट्रॉफीत खेळणार आहे..मुंबईचा संघ - शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), रोहित शर्मा, इशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंगक्रिश रघुवंशी, सर्फराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार टरमळे, सिल्व्हेस्टर डीसुजा, साईराज पाटील, सुर्यांश शेडगे.दिल्लीचा संघ: रिषभ पंत (कर्णधार) आयुष बडोनी, विराट कोहली, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, हर्षित राणा, अर्पित राणा, यश धुल्ल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंग, नितीश राणा, हृतिक शोकीन, हर्ष त्यागी, प्रिन् यादव, सिमरदीत सिंग, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत.