INDU19 vs SL U19 : द्रविडच्या लेकाला संघाबाहेर करण्याची चूक; टीम इंडिया हरली, श्रीलंकेचा शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय

India U19 vs Sri Lanka U19 3rd Youth ODI highlights: मागील सामन्यात ८७ धावांची खेळी करणाऱ्या अन्वय द्रविडला भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने तिसऱ्या व निर्णायक सामन्यात बाहेर बसवले. श्रीलंका १९ वर्षांखालील संघाने थरारक सामन्यात भारतावर १ विकेट राखून विजय मिळवून मालिका २-१ अशी जिंकली. विनीथ व्ही केच्या १३१ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने ८ बाद २९० धावा केल्या आणि त्याला शेवटच्या चेंडूवर विजयी धाव घेत श्रीलंकेने बाजी मारली..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाच्या सलामीवीरांनी निराश केले. कर्णधार यशवर्धन चौहान ( ६) व रजत बघेल ( ८) हे अपयशी ठरली. त्यानंतर विनीथ व लक्ष्य राईचंदानी यांनी संघाचा डाव सावरला आणि तिसऱ्या विकेटसाठी १०८ धावांची भागीदारी केली. लक्ष्यने ६३ चेंडूंत ६१ धावांची खेळी केली. कुशाग्रा ओझा ( ३) व अर्जुन राजपूत ( १४) यांनी निराश केल्याने भारतीय संघ पुन्हा अडचणीत आला होता. विनीथने १३६ चेंडूंत १३ चौकार व ३ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. त्याला शवीन विनोधने २६ व मोहित उलवाने १९ धावांची साथ दिली..Viral Video: अरे, रूको यार... आप सिलेक्टर हो, मानता हू…! R Ashwin ने केली संजू सॅमसनच्या 'मन की बात'; नक्कल पाहून आगरकर, गौतम गंभीरचा झाला असेल जळफळाट .श्रीलंकेच्या सेथमिका सेनेविरत्ने याने चार विकेट्स घेतल्या, तर गिम्हान मेंडिसने २ बळी टिपले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची सुरुवातही चांगली झाली नाही. शवीन विनोधने दोन झटके दिले. सेनुजा वेकुनागोडाने ६८ धावांची खेळी केली. मोहित उल्वाने श्रीलंकेला धक्के दिले होते. कविजा गमागे ( २९) व किथ्मा विथानापथिराना ( ३१) यांनी चांगला संघर्ष करून श्रीलंकेला सामन्यात ठेवले. .चमिका हिनातिगालाने शेवटपर्यंत खिंड लढवताना ६८ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह नाबाद ८४ धावा केल्या. त्याला मेंडिसने साथ दिली आणि त्याच्या २३ धावांच्या खेळीने सामना शेवटच्या षटकापर्यंत गेला. शेवटच्या षटकात विजयासाठी ११ धावांची गरज असताना चमिकाने दुसऱ्या चेंडूवर चौकार मारला, परंतु उल्वाने पुढील २ चेंडू निर्धाव टाकले. त्यामुळे २ चेंडू ७ धावा असा सामना चुरशीचा झाला. चमिकाने पाचवा चेंडू षटकार खेचून सामना बरोबरीत आणला आणि शेवटच्या चेंडूवर धाव घेत विजय पक्का केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.