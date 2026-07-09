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INDU19 vs SL U19 : द्रविडच्या लेकाला संघाबाहेर करण्याची चूक; टीम इंडिया हरली, श्रीलंकेचा शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय

Rahul Dravid son left out of India U19 squad: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या युवा वनडेत शेवटच्या चेंडूवर एक विकेटने हृदयद्रावक पराभव स्वीकारावा लागला. या विजयासह श्रीलंकेने तीन सामन्यांची मालिका २-१ अशी जिंकली.
Sri Lanka U19 beat India U19 on final ball

Sri Lanka U19 beat India U19 on final ball

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India U19 vs Sri Lanka U19 3rd Youth ODI highlights: मागील सामन्यात ८७ धावांची खेळी करणाऱ्या अन्वय द्रविडला भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने तिसऱ्या व निर्णायक सामन्यात बाहेर बसवले. श्रीलंका १९ वर्षांखालील संघाने थरारक सामन्यात भारतावर १ विकेट राखून विजय मिळवून मालिका २-१ अशी जिंकली. विनीथ व्ही केच्या १३१ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने ८ बाद २९० धावा केल्या आणि त्याला शेवटच्या चेंडूवर विजयी धाव घेत श्रीलंकेने बाजी मारली.

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