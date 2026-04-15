Vinod Kambli Health : विनोदला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले, आर्थिक मदतीसाठी WhatsApp ग्रुप, मित्राची माहिती

Sachin Tendulkar helping Vinod Kambli financial support: भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याची प्रकृती आधीपेक्षा चांगली असली तरी त्याची स्मरणशक्ती अजूनही कमकुवत आहे. त्याला आधीच्या गोष्टीत तुटक तुटक आठवत आहेत. त्याची प्रकृती खालावलेली नसली तरी तो अजून पूर्णपणे धोक्याबाहेर नाही. विनोदने मद्यपान सोडले आहे, परंतु त्याल ध्रूमपान करण्यावर ताबा ठेवता येत नाही. तो धूम्रपान करू नये हे तो कधीकधी विसरतोय ज्यामुळे आता त्याला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका निर्माण झाला आहे. .साधारण वर्षभरापूर्वी ठाण्यातील एका खाजगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार केले गेले होते. मूत्रमार्गाच्या संसर्गातून तो बरा झाला आहे आणि ५४ वर्षीय विनोदच्या प्रकृतीत सातत्याने सुधारणा झाली आहे. सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी मुंबईत रमाकांत आचरेकर स्मारकाच्या अनावरणप्रसंगी सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थित असताना विनोदच्या प्रकृतीबद्दल मोठी चिंता निर्माण झाली होती. सचिन तेंडुलकरचा हात धरूनही, तो तोल सांभाळू शकत नव्हता आणि त्याला उभे राहणे किंवा चालणेही कठीण जात होते..दिग्गज सुनील गावस्कर आणि कपिल देव यांनीही त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पाठिंबा दर्शवला होता. "मी त्याच्या मित्रांचा, ज्यात बहुतेक क्रिकेटपटू आहेत, एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला आहे आणि ते त्याला मोठी आर्थिक मदत करतात. त्याची स्मरणशक्ती चांगली नाही, पण गेल्या सहा महिन्यांत ती फारशी खालावलेलीही नाही. त्याला फारसे काही आठवत नाही. विनोदच्या मेंदूत रक्ताची गाठ आहे, जी काढता येत नाही, कारण त्याने सुरुवातीलाच खबरदारी घेतली नाही. त्याला ब्रेन स्ट्रोक येऊ शकतो, असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे," असे कांबळीचा जवळचा मित्र मार्कस कुटो याने 'द हिंदुस्तान टाइम्स'ला सांगितले..प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन आणि माजी क्रिकेटपटू आदिल छागला यांच्या मते, त्याचा पुढचा टप्पा ब्रेन स्ट्रोकचा असेल. विनोदने दारू पिणे सोडून दिले आहे, पण कधीकधी जेव्हा त्याची प्रकृती खालावते, तेव्हा तो येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे सिगारेटसाठी मदत मागतो, असेही कुटो यांनी सांगितले..Vinod Kambli Careerविनोदने भारतासाठी १७ कसोटी व १०४ वन डे सामने खेळले. कसोटीत त्याने ४ शतकं व ३ अर्धशतकांसह ५४.२०च्या सरासरीने १०८४ धावा केल्या. २२७ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. वन डेमध्ये २ शतकं व १४ अर्धशतकांसह त्याने २४७७ धावा केल्या आहेत.