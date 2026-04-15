Vinod Kambli Health : विनोदला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले, आर्थिक मदतीसाठी WhatsApp ग्रुप, मित्राची माहिती

Vinod Kambli health condition brain stroke risk update: माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी याच्या प्रकृतीबाबत चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. त्याला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका असल्याचं सांगितलं जात असून, त्याच्या आरोग्याची स्थिती सध्या गंभीर मानली जात आहे.
VINOD KAMBLI AT RISK OF BRAIN STROKE; CRICKETERS UNITE FOR SUPPORT CREAT WHATSAPP GROUP

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sachin Tendulkar helping Vinod Kambli financial support: भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याची प्रकृती आधीपेक्षा चांगली असली तरी त्याची स्मरणशक्ती अजूनही कमकुवत आहे. त्याला आधीच्या गोष्टीत तुटक तुटक आठवत आहेत. त्याची प्रकृती खालावलेली नसली तरी तो अजून पूर्णपणे धोक्याबाहेर नाही. विनोदने मद्यपान सोडले आहे, परंतु त्याल ध्रूमपान करण्यावर ताबा ठेवता येत नाही. तो धूम्रपान करू नये हे तो कधीकधी विसरतोय ज्यामुळे आता त्याला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका निर्माण झाला आहे.

