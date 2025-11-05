Cricket

Viral Video : मुरली + भज्जी + वॉर्न + कुंबळे! पठ्ठ्याची गोलंदाजी पाहून क्रिकेटविश्व स्तब्ध; इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने दिली ऑफर

Unique bowling action shocks umpire and batter: क्रिकेटविश्वात सध्या एका पठ्ठ्याच्या गोलंदाजीचा व्हिडिओ जबरदस्त व्हायरल होत आहे. कारण, या गोलंदाजाची बॉल टाकण्याची शैली म्हणजे मुरलीधरन, हरभजन सिंग, शेन वॉर्न आणि अनिल कुंबळे या चार दिग्गजांचा संगमच!
Michael Vaughan reacts to viral bowler with action inspired by Murali, Warne, Bhajji & Kumble.

Swadesh Ghanekar
Updated on

MURALI + HARBHAJAN + WARNE + KUMBLE In One Action : मुथय्या मुरलीधरन, हरभजन सिंग, शेन वॉर्न अन् अनिल कुंबळे हे त्यांच्या काळातील महान फिरकीपटू होते आणि त्यांनी राष्ट्रीय संघासाठी अनेक सामने गाजवले. या फिरकीपटूंचा एक वेगळा चाहतावर्ग आहे आणि यांना पाहून अनेक युवकांनी फिरकीपटू होण्याचं स्वप्नही पाहिलं. या सर्व महान फिरकीपटूंची गोलंदाजी करण्याची आपापली शैली होती, परंतु या चारही गोलंदांजी शैली एकाच खेळाडूमध्ये पाहायला मिळाल्यास? सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यात गोलंदाजाची शैली पाहून मैदानावरील अम्पायर, फलंदाजासह क्रिकेटविश्व स्तब्ध झालं आहे.

