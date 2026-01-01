Cricket

Video Viral: आईsss शप्पथ... हा तर स्विंगचा किंग! याच्या गोलंदाजीचा सामना करताना भल्याभल्यांना फुटेल घाम...

Plastic Ball Swing Cricket Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या स्विंग गोलंदाजीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओची स्विंग पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून या व्हिडिओची दखल आकाश चोप्रानेही घेतली आहे.
Gully Cricket Bowler's Plastic ball Swing Viral Video

Gully Cricket Bowler’s Plastic ball Swing Viral Video

Pranali Kodre
Plastic Ball Swing Cricket Viral Video: क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीचे विविध प्रकार आहेत. फिरकी गोलंदाजी आणि वेगवान गोलंदाजी हे दोन मुख्य प्रकार असले, तरी त्यातही विविधता आहे. स्विंग हे वेगवान गोलंदाजांचे एक प्रभावी अस्त्र आहे. स्विंग गोलंदाजी ही गोलंदाजाकडे असलेली एक प्रकारे कलाही समजली जाते. कारण त्यासाठी मेहनत, कौशल्य आणि विज्ञान याचा मेळ साधावा लागतो.

