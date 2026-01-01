Video Viral: आईsss शप्पथ... हा तर स्विंगचा किंग! याच्या गोलंदाजीचा सामना करताना भल्याभल्यांना फुटेल घाम...

Plastic Ball Swing Cricket Viral Video: क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीचे विविध प्रकार आहेत. फिरकी गोलंदाजी आणि वेगवान गोलंदाजी हे दोन मुख्य प्रकार असले, तरी त्यातही विविधता आहे. स्विंग हे वेगवान गोलंदाजांचे एक प्रभावी अस्त्र आहे. स्विंग गोलंदाजी ही गोलंदाजाकडे असलेली एक प्रकारे कलाही समजली जाते. कारण त्यासाठी मेहनत, कौशल्य आणि विज्ञान याचा मेळ साधावा लागतो. .Boxer Car Accident: दिग्गज बॉक्सरचा गंभीर अपघात, वेगात कार ट्रकवर आदळली; दोघांचा जागीच मृत्यू; Video.हवेतील दोन्ही बाजूच्या प्रवाहाचा चेंडूवर परिणाम होतो आणि चेंडूला स्विंग मिळतो. यातही इनस्विंग आणि आऊटस्विंग असे प्रकार आहेत. अशा वेळी चेंडू टाकतानाचा गोलंदाजाचे नियंत्रण आणि चेंडू पकडण्याची स्थितीही महत्त्वाची ठरते. दरम्यान, स्विंग गोलंदाजी पुढे आत्तापर्यंत भलेभले फलंदाज संघर्ष करताना दिसले आहेत. कारण जर स्विंग झालेला चेंडू खेळताना आला नाही, तर थेट स्टंप उडण्याची किंवा स्लीपमध्ये झेल जाण्याची शक्यता जास्त असते..दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर एक व्हि़डिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ गल्ली क्रिकेटमधील आहे. यामध्ये दिसते की गोलंदाज प्लॅस्टिक बॉलने गोलंदाजी करत आहे. चेंडू प्लॅस्टिकचा असल्याने वजनाला हलका असल्याने हवेमुळे चेंडूला मोठ्या प्रमाणात स्विंग मिळत आहे. हवेच्या प्रभावामुळे हवेतच चेंडूची दिशा अचानक बदलत आहे. त्यामुळे फलंदाजाला चेंडू खेळताना बराच संघर्ष करावा लागला होता. या गोलंदाजाला फलंदाजाला अनेकदा बीट केलं आणि त्याला बादही केले. चेंडूला मिळत असलेला मोठा स्विंग पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तथापि, हा व्हिडिओ कधीचा आणि कुठला आहे, याबाबत माहिती मिळालेली नाही..Cricket World Record: फक्त ७ धावांत ८ विकेट्स...! T20 मध्ये २२ वर्षांच्या फिरकीपटूचा विश्वविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच....अगदी भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रानेही या व्हिडिओची दखल घेतली आहे. त्याने हा व्हिडिओ रिशेअर करताना लिहिले की 'स्विंग अशी आहे की मिचेल स्टार्कलाही लाज वाटेल.' ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क हा त्याच्या स्विंग गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. त्याने आत्तापर्यंत त्याच्या स्विंग गोलंदाजीने अनेकांना त्रास दिला आहे..याशिवाय क्रिकेट इतिहासात आत्तापर्यंत अफलातून स्विंग गोलंदाजी करणारे काही दिग्गज गोलंदाजही होऊन गेले आहेत. वसिम आक्रम, जेम्स अँडरसन, डेल स्टेन, वकार युनूस, भुवनेश्वर कुमार हे असे काही वेगवान गोलंदाज नजीकच्या काही वर्षांमध्ये होऊन गेले, त्यांनी स्विंग गोलंदाजीला नवी ओळख दिली. त्यांची स्विंग गोलंदाजी खेळणे हे मोठमोठ्या खेळाडूंसाठीही आव्हान असायचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.