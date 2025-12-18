Viral Video Fact Check: बेघर होऊन भीक मागताना सापडलेली महिला खरंच क्रिकेटर सलीम दुर्रानी यांची पत्नी? काय आहे सत्य?

सलीम दुर्रानी यांच्या पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या वृद्ध महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ती महिला भीक मागताना सापडली असून तिची अवस्था फारशी चांगली दिसत नाही. दरम्यान, तिने जरी दावा केला असला तरी ती दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचा ठोस पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही..भारताच्या क्रिकेटसाठी दिग्गज क्रिकेटपटू सलीम दुर्रानी यांचं मोठं योगदान राहिलं आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चा सुरू आहे. सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यात एक वृद्ध महिला दुर्रानींची पत्नी असल्याचा दावा करत आहे. या महिलेला भीक मागताना पाहिले गेले होते. त्यानंतर तिची पोलिसांनी चौकशी केली.जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्यात रेखा श्रीवास्तव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिलेने आपण दिवंगत क्रिकेटपटू दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचा दावा केला आहे, त्यामुळे खबळब उडाली असून बरीच चर्चा सुरू झाली आहे..IND vs SA 5th Test: शुभमन गिलची पाचव्या सामन्यातून माघार; Sanju Samson ला आता तरी मिळेल जागा, की गौतम गंभीर करेल प्रयोग?.या व्हिडिओमध्ये त्या महिलेची अवस्था फारशी ठीक नसून ती नवी मुंबईतील बेलापूर मेट्रो स्टेशनबाहेर सापडली. व्हिडिओमध्ये तिने तिच्या आयुष्याबद्दल माहिती देताना दावा केला आहे की ती पूर्वी श्रीमंत होती, दुबईत एअरलाईन कंपनी चालवत होती. तिचा एक मोठा बंगलाही होता. मात्र काही आर्थिक अडचणींनंतर तिच्या आयुष्याने वेगळं वळण घेतलं आणि तिने सर्व गमावल्यानंतर आता तिची अशी अवस्था झाली आहे. तसेच या व्हिडिओमध्ये दिसते की पोलिसांनी चौकशीनंतर तिची व्यवस्था एका सामाजिक संस्थेत केली.दरम्यान, तिने दावा केलेल्या माहितीबद्दल कोणतेही पुरावे सध्या समोर आलेले नाहीत. तसेच सलीम दुर्रानी यांच्या कुटुंबाकडूनही अद्याप कोणतेही भाष्य याबाबत करण्यात आलेले नाही. त्यांचे कुटुंब सध्या गुजरातमधील जामनगरमध्ये राहते..तथापि, सध्या सोशल मीडियावर अशीही चर्चा आहे की या महिलेला यापूर्वी उत्तर भारतात वृंदावन किंवा वाराणसी येथेही पाहण्यात आले आहे. तसेच काहींच्या दाव्यानुसार सलीम दुर्रानी यांनी रेखा श्रीवास्तव यांच्याशी लग्न केले होते, तसेच त्यांना एक मुलगीही होती. पण त्यांचे लग्न फार काळ टिकले नव्हते.पत्नीबाबत कुठेही अधिकृत नोंद नाहीदुर्रानी यांच्या आत्मचरित्रामध्ये कुठेही त्यांच्या पत्नीचा किंवा दुबईतील कोणत्या व्यायसाय संबंधांचा उल्लेख नाही. तसेच क्रिकेट इतिहासकारांकडूनही तसा कोणताही उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे वृद्ध महिलेने केलेल्या दावांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने या महिलेचा दावा खरा आहे की खोटा हे सांगता येत नाही. .कोण होते दुर्रानी?काबुलमध्ये १९३४ साली सलीम दुर्रानी यांचा जन्म झाला. पण फाळणीनंतर त्यांचे कुटुंब जामनगरमध्ये स्थायिक झाले. ते त्यांच्या काळातील हँडसम क्रिकेटपटू म्हणून ओळखले जायचे. ६० आणि ७० च्या दशकात ते भारतासाठी खेळले. आत्ता जरी स्फोटक फलंदाजीची क्रेज असली, तरी त्याकाळात दुर्रानी त्यांच्या मोठ्या शॉट्ससाठी प्रसिद्ध होते. ते भारत सरकारचा अर्जुन पुरस्कार पटकावणारे पहिले भारतीय क्रिकेटपटू होते. असंही म्हटलं जायचं की ते प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार षटकार मारायचे. त्यांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले. अनेक तरुणीही त्यांच्या चाहत्या होत्या. दरम्यान, क्रिकेटमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी चित्रपटांमध्येही काम केले. पण शेवटी ते त्यांच्या भावासोबत जामनगरमध्ये बीसीसीआयच्या पेन्शनवर राहिले. २०२३ मध्ये जामनगरमध्येच त्यांचे वयाच्या ८८ व्या वर्षी निधन झाले..Fact Check: बिबट्या खरंच रणजी ट्रॉफी सामन्यावेळी धरमशाला स्टेडियममध्ये घुसला? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य.त्यांनी २९ कसोटी सामने खेळताना १ शतक आणि ७ अर्धशतकांसह १२०२ धावा केल्य. त्यांनी १५ षटकार मारले. त्यांनी ७५ विकेट्सही घेतल्या आहेत. दुर्रानी यांनी १७० प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १४ शतकांसह ८५४५ धावा केल्या आणि ४८४ विकेट्स घेतल्या. ते देशांतर्गत क्रिकेट गुजराज, राजस्थान आणि सौराष्ट्र या संघांकडून खेळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.