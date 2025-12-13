Cricket

IND vs SA : भारताच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्या अन् गौतम गंभीर यांच्यात झाला वाद? ड्रेसिंग रूमच्या Viral Video ने चर्चेला उधाण

Hardik Pandya, Gautam Gambhir Argue: IND vs SA दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताचा पराभव झाल्यानंतर संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये वातावरण तापल्याचे दिसून आले. हार्दिक पांड्या आणि गौतम गंभीर यांच्यात झालेल्या तीव्र चर्चेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावरून मोठी चर्चा सुरू आहे.
Hardik Pandya and Gautam Gambhir during a tense moment

Hardik Pandya Gautam Gambhir dressing room argument video: भारतीय संघाला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पराभव पत्करावा लागल्यामुळे मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे. दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांना सपशेल अपयश आलेले दिसले आणि या सामन्यानंतर हार्दिक पांड्या व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यात तणावजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. हार्दिक व गौतम ड्रेसिंग रूममध्ये जात असतानाचा एक Video Viral झाला आहे आणि त्यात दोघांमध्ये काहीतरी गंभीर संभाषण सुरू असल्याचे दिसत आहे.

