IND vs SA : भारताच्या पराभवानंतर हार्दिक पांड्या अन् गौतम गंभीर यांच्यात झाला वाद? ड्रेसिंग रूमच्या Viral Video ने चर्चेला उधाण

Hardik Pandya Gautam Gambhir dressing room argument video: भारतीय संघाला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पराभव पत्करावा लागल्यामुळे मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे. दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांना सपशेल अपयश आलेले दिसले आणि या सामन्यानंतर हार्दिक पांड्या व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यात तणावजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. हार्दिक व गौतम ड्रेसिंग रूममध्ये जात असतानाचा एक Video Viral झाला आहे आणि त्यात दोघांमध्ये काहीतरी गंभीर संभाषण सुरू असल्याचे दिसत आहे..क्विंटन डी कॉकच्या वादळी ९० धावांच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने २१३ धावांचा डोंगर उभा केला आणि प्रत्युत्तरात भारताचा डाव १६२ धावांवर गडगडला. पहिल्या सामन्यात स्टार ठरलेल्या हार्दिकला दुसऱ्या मॅचमध्ये २० धावा करता आल्या आणि ३ षटकांत त्याने ३४ धावा दिल्या. या सामन्यानंतर व्हायरल व्हिडीओमध्ये गौतम व हार्दिक ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने जात आहेत. गौतमच्या चेहऱ्यावर तणाव जाणवतोय आणि हार्दिकसोबत तो काहीतरी गंभीर बोलतोय असेही दिसतेय..पण, या क्लिपमध्ये दोघांचाही आवाज ऐकू येत नसल्याने, नेमकी काय चर्चा सुरू आहे, हे समजत नाहीए. त्यामुळे नेमकं काय घडलं हे पडताळून पाहता येण्यासारखे नाही. पण, दोघांचीही देहबोली गंभीर दिसल्याने काहीतरी नक्कीच बिनसलंय, असा दावा नेटिझन्स करत आहेत..आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त तिलक वर्माने ३४ चेंडूंत ६२ धावांची खेळी करून संघाच्या विजयासाठी जोर लावला होता. पण, भारताला ५१ धावा कमी पडल्या. अक्षर पटेलला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवण्याचा डाव सपशेल फसला.. त्यावरून गौतमवर टीकाही होत आहे. अष्टपैलू म्हणून संघात असलेल्या शिवम दुबेला शेवटची १३ चेंडू असताना फलंदाजी करायला मिळाली आणि तोही २ चेंडूंत १ धाव करून बाद झाला..भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना धर्मशाला येथे होणार आहे. शुभमन गिल व सूर्यकुमार यादव यांचे अपयश संघाची डोकेदुखी ठरतोय.. त्यात संजू सॅमसनला सातत्याने डावललं जात असल्याने गौतमला चाहत्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागतोय...