Viral Video : इंडिया हमारा बाप था... बाप रहेगा! पाकिस्तानच्या क्रिकेटची यांनी #@#@#@# ठेवली; हताश चाहत्याची व्यथा

IND vs PAK Pakistani reaction to India's Asia Cup 2025 win : भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या फायनलमध्ये बराच ड्रामा पाहायला मिळाला. भारतीय संघाच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना पळ काढावा लागला. भारताने त्यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार देऊन त्यांची जगासमोर नाचक्की केली, त्यामुळे त्यांना मैदान सोडून जावे लागले. भारताने या आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानला तिन्ही सामन्यांत पराभवाची धुळ चाखवली. आता पाकिस्तानी चाहतेही सततच्या पराभवामुळे संतापले आहेत आणि अशीच एक व्यथा मांडणारा Video Viral झाला आहे..साहिबजादा फरहान ( ५७) व फखर जमान ( ४६) यांच्या खेळीच्या जोरावर पाकिस्तानने १४६ धावांपर्यंत मजल मारली. त्यांचे ९ फलंदाज अवघ्या ३३ धावांत माघारी परतले. कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या, तर वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. तिलक वर्माच्या नाबाद ६९ व संजू सॅमसन ( २४) व शिवम दुबे ( ३३) यांच्या फटकेबाजी भारताने १९.४ षटकांत विजय मिळवला. भारताने हा सामना पाच विकेट्स राखून जिंकला..चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं.भारताच्या या विजयानंतर पाकिस्तानी फॅनचा एक व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय.. त्यात त्याच्या मनातलं दुःख त्याने बोलून दाखवले आणि पाकिस्तानचीच लाज काढली. तो म्हणतोय, संपूर्ण पाकिस्तानला आता हे कळून चुकलं आहे, की भारताविरुद्ध आम्ही जिंकू शकत नाही. आमची लायकी नाहीए.. त्यांनी आम्हाला ठोसे मारून मारून हरवले... आमच्या अनेक पिढ्या आल्या तरी भारताला पराभूत करू शकत नाही. भारत आमचा बाप होता आणि बाप राहणार..आमच्या संघाने देशाची लाज चव्हाट्यावर आणली. आणखी किती दिवस तुमचे रडगाणे ऐकत राहणार.. युद्ध होतं तेव्हा आम्ही प्रेत उचलतोय.. याचा आम्हाला आनंद अजिबात नाही. पाकिस्तानात काय आहे काय? एक क्रिकेट आहे, त्याचीही तुम्ही ####@##@ करून ठेवली आहे. चु@@#@# ना संघात घेऊन खेळतोय.. हुसैन तलात सारखा खेळाडू जो झेल टाकतोय, त्याला संघात तुम्ही घेताय... आता या पराभवानंतर आम्ही कोणाला तोंड दाखवू शकत नाही, आम्हाला उत्तर हवं आहे, असेही तो म्हणाला..याला तुम्ही संघ म्हणता... भारताच्या पायताणा इतकिही यांची लायकी नाही. इंडिया आय लव्ह यू यार! तुम्ही बरं झालं यांच्याशी हस्तांदोलन केले नाही.. तुम्हाला पनवती लागली असती, असा संताप त्याने व्यक्त केला..IND vs PAK Final : सूर्यकुमार यादवने मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिला नकार; पाकिस्तानी खेळाडूंची ड्रेसिंग रुममधून बाहेर येण्यास टाळाटाळ, फुल ड्रामा.