Viral Video : जीव झाला वेडा पिसा... विराट कोहलीचा ऑटोग्राफ मिळताच चिमुरडा आनंदाने नाचायला लागला, सैरावैरा पळू लागला

Child dancing after getting Virat Kohli's autograph : गेली १०-१५ वर्ष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवणाऱ्या विराट कोहलीचा जगभरात चाहता वर्ग आहे. विराटने जागतिक क्रिकेटमध्ये स्वतःचा एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. तो अनेकांसाठी प्रेरणास्थान आहे आणि आताची युवा पिढी त्याला आदर्श मानतेय. विराटचा चाहता वर्ग हा एका विशिष्ठ वयोगटापुरता मर्यादित नाही, त्यात वयोवृद्ध ते लहान मुलं-मुली असे सर्व येतात. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियात दाखल झालेल्या विराटला पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमलेली पाहायला मिळत आहे. त्याच्या ऑटोग्राफसाठी धडपड करताना दिसत आहे. अशात विराटचा ऑटोग्राफ मिळवल्यानंतर चिमुरड्याचा डान्स व्हायरल झाला आहे..भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी दाखल झाला आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरू होतेय आणि त्यासाठी भारतीय खेळाडू नेट्समध्ये कसून सराव करताना दिसत आहेत. हे सराव सत्र पाहण्यासाठी चाहते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आहेत आणि संधी मिळेल तेव्हा आपल्या लाडक्या क्रिकेटपटूची सही, फोटो मिळवत आहेत. अशात विराटचा ऑटोग्राफ मिळणे म्हणजे, सोन्याहून पिवळे.. असाच एक क्षण चिमुरड्याच्या वाट्याला आला..Fact Check: विराट कोहलीने खरंच 'पाकिस्तान'च्या झेंड्यावर ऑटोग्राफ दिला का? सत्य जाणून बसेल धक्का अन् ओठांवर येतील शिव्या....सराव सत्र संपवून विराट आपल्या चाहत्यांना भेटण्यासाठी गेटजवळ आला. तो त्याच्या चाहत्यांना ऑटोग्राफ देत होता आणि असाच ऑटोग्राफ चिमुरड्याने टीम इंडियाच्या कॅपवर मिळवला. विराटने सही केलीय, हे पाहताच तो चिमुरडा सैरावैरा पळू लागला आणि नाचू लागला.. त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय. .विराट व रोहित शर्मा यांची ऑस्ट्रेलिया मालिकेत कामगिरी कशी होते, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. या मालिकेवर त्यांचे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणे अवलंबून आहे. दोघाचं वय व फॉर्म त्यांच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतो. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन वन डे मालिकेत विराट व रोहित हे धावांचा पाऊस पाडण्यासाठी आतुर आहेत..IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast.Schedule Of India Tour Of Australia 2025वन डे मालिकापहिला सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थ ( वेळ सकाळी ९ वाजता)दुसरा सामना - २३ ऑक्टोबर, एडिलेड ( वेळ सकाळी ९ वाजता)तिसरा सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी ( वेळ सकाळी ९ वाजता)India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल .