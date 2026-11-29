Kyle Jamieson's Explosive Remark to Akash Deep: भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा तिसरा दिवस नाट्यमय वळणांचा राहिला... दुसऱ्या षटकात विकेट गेल्यानंतर भारताची अवस्था ७ बाद ११७ अशी दयनीय झाली, त्यानंतर ध्रुव जुरेलने संयमी व दमदार खेळ करून संघाला २४६ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याच्यासोबतीला आकाश दीप व गुरनूर ब्रार हे गोलंदाज उभे राहिले होते. हेच पाहून न्यूझीलंडचे गोलंदाज चिडले आणि त्यांच्याकडून बाऊन्सरचा मारा सुरू झाला. कायले जेमिन्सनने टाकलेले दोन बाऊन्सर आकाशच्या हेल्मेटवर आदळले, तर मॅट हेन्रीचा वेगवान चेंडू ब्रारच्या मानेवर आदळला. प्राथमिक उपचार घेऊन दोन्ही खेळाडू तरीही मैदानावर उभे राहिले. दरम्यान, जेमिन्सनने Live मॅचमध्ये सरळसरळ आकाशला धमकी दिल्याचा Video Viral झाला आहे..न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३५६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने २४६ धावांपर्यंत मजल मारली. ध्रुव ८८ धावांची खेळी करून बाद झाला, त्याने आकाश दीप व ब्रारसह अनुक्रमे ४६ व ६४ धावांची भागीदारी केली. न्यूझीलंडने दिवसअखेर ३ बाद १३३ धावा करताना ११० धावांची आघाडी २४३ धावांपर्यंत वाढवली आहे. डॅरिल मिचेलने ५१ धावांची खेळी केली, तर रचीन रविंद्र ४६ धावांवर नाबाद आहे. जसप्रीत बुमराहने दोन विकेट्स घेतल्या आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: २९२ चेंडूंनंतर विकेट... जसप्रीत बुमराहचा 'डान्स' पाहिलात का? भन्नाट रिटर्न कॅचनंतर केलेल्या सेलिब्रेशनची चर्चा, Video Viral.चौथ्या डावातील विक्रम...न्यूझीलंडमध्ये चौथ्या डावात ६ बाद ४५७ धावा करण्याचा पराक्रम मागच्यावर्षी वेस्ट इंडिजने ( ५३१ धावांचे लक्ष्य) केला असल्याने भारतीय संघाला विजयाच्या आशा आहेत. येथे १९६९ मध्ये वेस्ट इंडिजने ऑकलंड कसोटीत ३४५ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला होता आणि ही सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. २१ व्या षटकात न्यूझीलंडने श्रीलंकेविरुद्ध २८५ व ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडविरद्ध २७९ धावांचा पाठलाग अनुक्रमे २०२३ व २०२४ मध्ये केला होता. हॅगली ओव्हलचा विक्रम पाहता ३०० च्या आत ( १०४ ते २८५ धावा) असलेल्या लक्ष्याचा ८ वेळा यशस्वी पाठलाग झाला आहे. पण, ३०० पेक्षा जास्त लक्ष्य असलेल्या सामन्यांचे निकाल दोन पराभव, दोन ड्रॉ असे लागले आहेत..जेमिन्सनने धमकी काय दिली?पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या आकाश दीपने फलंदाजीतही कमाल केली आणि त्याला रोखण्यासाठी जेमिन्सनने बाऊन्सरचा मारा केला. त्याने टाकलेले दोन बाऊन्सर आकाशच्या हेल्मेटवर आदळले आणि तेव्हा किवी खेळाडूंनी असं करू नको, असे जेमिन्सनला सांगितले. तेव्हा तो संतापला. तो म्हणाला,"काय? त्याने आपल्याला त्रास दिला. मग मी त्याची का काळजी करू? त्याने आपल्याला दिलेल्या उत्तराची ही परतफेड आहे. आम्ही सुरुवात केली नव्हती, पण आम्ही शेवट नक्की करू... " आकाशने कन्कशनमुळे या सामन्यातून माघार घेतली आणि त्याच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णा संघात खेळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.