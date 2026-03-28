PSL 2026 : पाकिस्ताच्या मुश्ताक अहमदचा उद्धटपणा... Live TV वर इंग्लंडच्या खेळाडूची लाज काढायला गेला अन् मग... Video Viral

why Mushtaq Ahmed argued with Dominic Cork viral video? पाकिस्तान सुपर लीग ही क्रिकेटपेक्षा भलत्याच कारणाने जास्त चर्चेत राहत आली आहे. पीएसएलच्या पहिल्याच सामन्यात एका संघाच्या जर्सीचा रंग उडालेला दिसला अन् त्यामुळे चेंडू गुलाबी झालेला दिसला... ही फजिती होत असताना बाबर आझमचा एक व्हिडीओ समोर आला आणि त्यात जाहीरातीचं शुटींग करताना त्याला साधा झेलही टिपता येत नसल्याचे दिसले. आणखी एक Video Viral झाला आहे आणि पाकिस्तानचा माजी फिरकीपटू मुश्ताक अहमदचा उद्धटपणा जगाने पाहिला. .PSL च्या लढतीपूर्वी मुश्ताक अहमद, साकलेन मुश्ताक आणि इंग्लंडचा डॉमिनिक कॉर्क यांच्यात सामन्याबद्दल चर्चा सुरू होती. तेव्हा अहमदला सोपा प्रश्न विचारण्यात आला आणि त्यावर त्याने इंग्लंडच्या माजी खेळाडूची इभ्रत काढण्याचा प्रयत्न केला. कॉर्कने शांतपणे हे प्रकरण हाताळले. पण, अहमदच्या उद्धटपणाची आता चर्चा होतेय आणि नेटकरी त्यावर टीका करत आहेत. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊयात...MS Dhoni ruled out: महेंद्रसिंग धोनी दोन आठवड्यांसाठी IPL 2026 मधून बाहेर; CSK ला पहिल्या सामन्याआधी मोठा धक्का.कॉर्क - दोन्ही बाजूने चेंडू वळवण्यात तू माहीर आहेस... तू अॅडम झम्पाला या खेळपट्टीवर काय टीप्स देशील?अहमद - मी झम्पाला काही सांगण्यापूर्वी, मी तुला विचारू इच्छितो की तुला मी किती वेळा माझ्या खिशात घातले आहे? ( किती वेळा बाद केले आहे)कॉर्क - यावर आपण नंतर चर्चा करू.अहमद - कसोटी, वन डेत किती वेळा बाद केलंय, तुला आठवतंय का? माझी स्मरणशक्ती चांगली आहे.कॉर्क- तू मला फक्त एकदाच बाद केलं आहेस.अहमद - माझ्यामते अनेकदाकॉर्क- पण मी तुझ्या गोलंदाजीवर फलंदाजी केलेली नाही.आता एवढा पचका झाल्यानंतरही अहमद थांबला नाही आणि पुढे बरळत राहिला.