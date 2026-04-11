Viral Video : विराट कोहलीची 'कॉपी' करायला गेला, बाबर आझम स्वतःच्याच जीवाशी खेळला... थोडक्यात वाचला, सर्व खेळाडू पळत आले...

PSL viral video Babar Azam injury scare after shot attempt: पाकिस्तानी फलंदाज बाबर आझम पुन्हा एकदा सुपरस्टार विराट कोहली याची कॉपी करायला गेला.. विराटबरोबर होणाऱ्या तुलनेमुळे आधीच बाबरवर दडपण येत आहे आणि त्याने यावरून संतापही व्यक्त केला. असे असूनही बाबर भारतीय फलंदाची कॉपी करताना दिसतोय. पण, यावेळी त्याला ही कॉपी महागात पडली असती आणि त्याच्या जीवावरही बेतलं असतं.. नशीब चांगलं होतं, की तो थोडक्यात वाचला.. पण, हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय..पेशावर झाल्मी आणि लाहोर कलंदर्स यांच्यात पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ चा सामना कराची येथे सुरू आहे. पेशावरचा कर्णधार बाबर याने ४० चेंडूंत ४३ धावांची खेळी केली आणि संघाला ७ बाद १७३ धावांपर्यंत पोहोचवले. कुसल मेंडिसने पुन्हा एकदा आक्रमक खेळ करताना ४८ चेंडूंत ७४ धावा चोपल्या. मिचेल ब्रेसवेलनेही आक्रमक २१ धावांची खेळी केली. याशिवाय पेशावरच्या अन्य फलंदाजांनी निराश केले..PSL Controversy: PSLमध्ये परत राडा... डॅरील मिचेलने 'फेकाड्या' उस्मान तारीकचा बॉल खेळायला नकार अन्... Video Viral.सामन्यात बाबर विराटच्या शॉट्सची कॉपी करायला गेला. MCG वर कोहलीने खेळलेला आयकॉनिक शॉट मारण्याचा प्रयत्न करताना बाबरने चेंडू चुकीच्या पद्धतीने खेळला आणि तो सरळ त्याच्या हेल्मेटवर जाऊन आदळला. हा क्षण इतका धक्कादायक होता की मैदानावरील सर्व खेळाडू लगेच त्याच्याकडे धावत आले. काही क्षणांसाठी वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. सुदैवाने बाबर गंभीर जखमी झाला नाही आणि मोठा अपघात टळला.. लाहोरकडून शाहीन शाह आफ्रिदीने ३ व मुस्ताफिजूर रहमानने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना लाहोरने ६४ धावांत ६ विकेट्स गमावल्या आहेत. फखर जमान ( २१) व अब्दुल्लाह शफिक ( २१) यांनी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत, तर पेशावरकडून मिचेल ब्रेसवेलने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या आहेत..IPL 2026 : Vaibhav Suryavanshi च्या बाजूला बसून राजस्थान रॉयल्सच्या 'त्या' व्यक्तीची चुकीची कृती; BCCI कारवाई करण्याच्या तयारीत.Babar Azam Becomes First Batter To Score 4000 Runs In PSLदरम्यान, बाबर आझमने ४३ धावांची खेळी करून पीएसएलमध्ये ४००० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला. त्याने इस्लाम युनायटेड, कराची किंग्स व पेशावर झाल्मी अशा तीन संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याच्यानंतर या यादीत फखर झमान ३०१९ धावांसह दुसऱ्या व मोहम्मद रिझवान २८५३ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.