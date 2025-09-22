Cricket

IND vs PAK: पाकिस्तानी फॅन मॅच हरल्यानंतर उसेन बोल्टपेक्षा वेगाने पळतात; भाईने शेजाऱ्यांच्या इज्जतचा कचरा केला Viral Video

Viral Video after India beat Pakistan: आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला सुपर फोरच्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केले. भारताच्या या विजयानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांना ट्रोल करणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Pakistani Fans Run Away | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Pakistani Fans Run Away | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला सलग दुसऱ्यांदा पराभूत केले.

  • भारताच्या विजयामुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

  • सामन्यानंतर पाकिस्तानी चाहते ट्रोल होत असून, एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket fan
Cricket Viral Video
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com