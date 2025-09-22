IND vs PAK: पाकिस्तानी फॅन मॅच हरल्यानंतर उसेन बोल्टपेक्षा वेगाने पळतात; भाईने शेजाऱ्यांच्या इज्जतचा कचरा केला Viral Video

भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला सलग दुसऱ्यांदा पराभूत केले. भारताच्या विजयामुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सामन्यानंतर पाकिस्तानी चाहते ट्रोल होत असून, एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धा सध्या युएईला सुरू असून या स्पर्धेत सुपर फोरच्या फेरीत भारत पाकिस्तान रविवारी (२१ सप्टेंबर) पुन्हा आमने-सामने आले होते. यावेळी भारताने पुन्हा एकदा दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले. याआधी साखळी फेरीत भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले होते. दरम्यान, विविध स्पर्धांमध्ये मिळून भारत-पाकिस्तान संघात झालेल्या गेल्या ७ सामन्यात भारतानेच विजय मिळवला आहे..दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच आशिया कप २०२५ मध्ये आमने-सामने आहेत. यावेळी दोन्हीवेळेस भारताने पाकिस्तानला पराभवाचा धक्का दिल्याने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारत - पाकिस्तान यांच्यात गेल्यात काही महिन्यात बिघडलेल्या संबंधांनंतर या दोन देशातील सामन्यालाही वादाची किनार आहे. भारतीय संघाने पाकिस्तानच्या संघातील सदस्यांशी दोन्ही सामन्यांनंतर आणि नाणेफेकीवेळीही हस्तांदोलन टाळले आहे..अशातच पाकिस्तान संघासह त्यांचे चाहतेही ट्रोल होत आहेत. नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की दुबई स्टेडियमबाहेर एक व्यक्ती हातात माईक घेऊन येणाऱ्या जाणाऱ्या चाहत्यांना प्रश्न विचारत आहे. मात्र पाकिस्तानी चाहते त्याला उत्तर न देताच पटापट निघून जात आहेत. पाकिस्तानी चाहत्यांना असं पळून जाताना पाहून तो व्यक्ती म्हणाला की 'सामना सुरू होण्यापूर्वी हे चाहते बोलायला येतात आणि सामना संपल्यानंतर निघून जातात. मी सांगतो की सामन्यानंतर उसेन बोल्टपेक्षाही कोण वेगवान धावतं, तर ते म्हणजे पाकिस्तानचे चाहते.' सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..सुपर फोरमधील सामन्याबद्दल सांगायचं झाले तर प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या पाकिस्तान संघाने २० षटकात ५ बाद १७१ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ४५ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली. तसेच सैम आयुब (२१), मोहम्मद नवाज (२१) आणि फहिम अश्रफ (२०*) यांनी छोटेखानी खेळी करत संघाच्या धावसंख्येत भर टाकली. भारताकडून शिवम दुबेने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या, तर हार्दिक पांड्या आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर १७२ धावांचे लक्ष्य भारताने १८.५ षटकात ४ विकेट्स गमावत १७४ धावा करून सहज पूर्ण केले. भारताकडून अभिषेक शर्माने ३९ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. शुभमन गिलने २८ चेंडूत ८ चौकारांसह ४७ धावांची खेळी केली. तसेच तिलक वर्माने १९ चेंडूत नाबाद ३० धावा केल्या. पाकिस्तानकडून हॅरिस रौफने २ विकेट्स घेतल्या, तर अब्रार अहमद आणि फहिम अश्रफ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती विकेट्सनी विजय मिळवला?➤ भारताने ६ विकेट्सने विजय मिळवला.२. पाकिस्तानने किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने ५ बाद १७१ धावा केल्या.३. भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ अभिषेक शर्माने ७४ धावा ठोकल्या.४. पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ साहिबजादा फरहानने ५८ धावा केल्या.५. भारताचा विजय कितवा सलग पाकिस्तानविरुद्ध होता?➤ हा विजय भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध सलग ७ वा विजय होता.६. भारताने लक्ष्य किती षटकांत गाठले?➤ भारताने १८.५ षटकांत १७४ धावा करत लक्ष्य गाठले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.