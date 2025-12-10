Viral Video : 'चहा प्यायला चला'; पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शिकतोय मराठी; नेटीझन्स म्हणतात, मनसे कडून सत्कार करा त्याचा

Naseem Shah Marathi video with “Now I feel better” dialogue: पाकिस्तानी गोलंदाज नसीम शाह याची मराठी ऐकलित का? नसेल तर नक्की ऐका... दुबईत सुरू असलेल्या ILT20 लीगमध्ये नसीम खेळतोय आणि त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात तो चक्क मराठी बोलताना दिसतोय... यावरून नेटिझन्सनीही त्याची मजा घेतलेली पाहायला मिळतेय. नेटीझन्स म्हणतात, मनसे कडून सत्कार करा त्याचा....पाकिस्तानचा २२ वर्षीय गोलंदाज नसीम शाह Desert Vipers संघाकडून खेळतोय आणि त्याने काल गल्फ जायंट्स संघाविरुद्ध ४ षटकांत ३७ धावा दिल्या. मागील तीन सामन्यांत त्याला फक्त २ विकेट्स घेता आल्या आहेत. पाकिस्तानकडून त्याने ३३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत २९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची मराठी पाहून चाहतेही आश्चर्यचकीत झाले आहेत. या व्हिडीओत तो चहा प्यायला या... आता बरं वाटतंय... असे मराठी बोलताना दिसतोय..या व्हिडीओ बाबत नसीमला विचारले असता तो म्हणाला, या लीगमध्ये जगभरातील खेळाडू खेळत आहेत. त्यांच्या भाषा वेगवेगळ्या आहेत. एक कुटुंब म्हणून आपण सर्व इथे राहतो.. यामध्ये पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांतील खेळाडू आहेत. त्यांच्याकडून नवनवीन गोष्टी शिकायला आवडतात.. तेही आमच्याकडून काहीतरी शिकतात....बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाचे नाव नसीम शाहसोबत जोडले गेले होते. उर्वशी आशिया चषकात भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅच पाहायला गेली होती आणि तेव्हापासून सोशल मीडियावर उर्वशीचे नाव नसीमसोबत जोडले जात आहे. नसीम शाहने याबाबत, तो उर्वशीला ओळखतही नसल्याचा खुलासा एका मुलाखतीत केला होता..उर्वशीच्या प्रश्नावर नसीम शाह म्हणाला, तुमच्या प्रश्नावर हसायला येतंय, कारण उर्वशी कोण आहे? हे मला माहीत नाही. मला सध्या फक्त क्रिकेटवर लक्ष द्यायचं आहे. मी कोणाला आवडत असेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे..IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.