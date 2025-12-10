Cricket

Viral Video : 'चहा प्यायला चला'; पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शिकतोय मराठी; नेटीझन्स म्हणतात, मनसे कडून सत्कार करा त्याचा

Naseem Shah learning Marathi Video Viral : पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज नसीम शाह पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळी कारण वेगळंच! सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका क्लिपमध्ये नसीम मराठीत म्हणताना दिसतोय. पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू मराठी शिकतोय? असा प्रश्न सर्वांना पडला.
Pakistani pacer Naseem Shah surprises fans after speaking Marathi

Naseem Shah Marathi video with “Now I feel better” dialogue: पाकिस्तानी गोलंदाज नसीम शाह याची मराठी ऐकलित का? नसेल तर नक्की ऐका... दुबईत सुरू असलेल्या ILT20 लीगमध्ये नसीम खेळतोय आणि त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात तो चक्क मराठी बोलताना दिसतोय... यावरून नेटिझन्सनीही त्याची मजा घेतलेली पाहायला मिळतेय. नेटीझन्स म्हणतात, मनसे कडून सत्कार करा त्याचा...

