Viral Video : भाई, कॅप्टनला थोडातरी आदर दे! क्विंटन डी कॉक live Match मध्ये टेम्बा बवुमावर चिडला, सहकारी यष्टिरक्षकाला आवरताना दिसले

Quinton de Kock Temba Bavuma heated exchange viral video: दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर ३२ धावांनी विजय मिळवला. टेम्बा बवुमा व डेव्हिड मिलर यांच्या शतकाने आफ्रिकेला ९ बाद ३६५ धावांचा डोंगर उभारून दिला. त्यानंतर गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाला ३३३ धावांवर गुंडाळले. पण, हा सामना चर्चेत आला तो टेम्बा बवुमा व यष्टिरक्षक क्विंटन डी कॉक यांच्यातल्या वाद... एका निर्णयावरून क्विंटन आफ्रिकेच्या कर्णधारावर प्रचंड संतापलेला दिसला आणि त्याला आवरण्यासाठी सहकारी धावले....डेव्हिड मिलरने ९३ चेंडूंत १२ चौकार व ९ षटकारांसह १४२ धावा कुटल्या, तर बवुमाने ११६ चेंडूंत १०३ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या जॅक एडवर्ड्सने ५ विकेट्स, तर जोश हेझलवूडने तीन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्श ( ८४), ट्रॅव्हिस हेड ( ८४) व झेव्हियर बार्टलेट ( ५०) यांनी अर्धशतकं झळकावली. आफ्रिकेच्या लिझाड विलियम्सने ३, तर मार्को यान्सेन, केशव महाराज व बीजॉर्न फॉर्ट्युन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सचिन तेंडुलकरसोबत होणाऱ्या तुलनेवर विराट कोहलीने मोठा भाष्य केले; म्हणाला, सचिन पाजी हे....Bavuma And De Kock's Intense Chat Goes Viralदरम्यान, या सामन्यातील बवुमा व डी कॉक यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात क्विंटन डी कॉक कर्णधारावर प्रचंड चिडलेला दिसतोय. ४८ व्या षटकात झेव्हियर बार्टलेटसाठी DRS घेण्यावरून हा वाद झाल्याचे दिसतेय. रिव्ह्यू घेतल्यानंतर बवुमाने डी कॉककडे रोखून पाहिले आणि काहीतरी बोलला. डी कॉकसुद्धा असमाधानी दिसला आणि त्याने प्रत्युत्तर दिले. ही परिस्थिती पाहून डेव्हिड मिलर आणि मार्को यान्सेन यांना हसू आवरता आले नाही..आफ्रिकेने घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियावर सलग पाचव्या सामन्यात विजय मिळवला आणि हे पाचवी विजय त्यांनी प्रथम फलंदाजी करून मिळवले. पिंक वन डे सामन्यात आफ्रिकेने १४ पैकी १० सामने जिंकले आहेत. २०१६ पासून दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आपल्या शेवटच्या सहा द्विपक्षीय वन डे मालिका जिंकल्या आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाने शेवटची मालिका २०१४ मध्ये जिंकली होती. याच काळात आफ्रिकेने खेळल्या गेलेल्या २६ वन डे पैकी २० सामने जिंकले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.