Viral Video: ये रे ये रे पावसा... पंतला दुखापत, तरी पावसात भिजण्याचा मोह आवरेना! फॅनच्या काळजीवर ऋषभचं भन्नाट उत्तर, VIDEO व्हायरल

Rishabh Pant Injury Update: श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दुखापत झालेला ऋषभ पंत सध्या फील्डिंगपासून दूर आहे. मात्र, मंगळवारी कोलंबोमध्ये जोरदार पाऊस सुरू असताना पंतने चक्क पावसात भिजण्याचा आनंद घेतला.यावेळी एका फॅनसोबत झालेली त्याची मजेशीर बातचीत कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे..भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसरी कसोटी कोलंबोच्या सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंडवर सुरू आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पावसामुळे खेळ लवकर थांबवावा लागला. याचदरम्यान ऋषभ पंत सीमारेषेजवळ बसून पावसात भिजताना दिसला..Viral Video: तू स्वतःचा चेहरा आधी आरशात पाहा...; IND vs SL कसोटीत स्टुडिओत भारताचे दोन दिग्गज भांडले; अजिंक्य रहाणे बसला होता शेजारी.स्टँडमधून व्हिडिओ शूट करणाऱ्या एका फॅनने पंतला पाहून चिंता व्यक्त केली. “इथलं पाणी वेगळं आहे ऋषभ भाई, बुखार हो जाएगा,” असं फॅनने म्हटलं.यावर पंतनेही आपल्या नेहमीच्या मजेशीर अंदाजात उत्तर दिलं. “बुखार करवाकर ही जाना, नहीं भी होगा तो करवा देना,” असं तो म्हणाला. त्यावर फॅनने, “नहीं भाई, हम तुम्हें प्यार करते हैं,” असं सांगितलं. पंत आणि फॅनमधील हा संवाद आता सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आहे..दुसऱ्या कसोटीत पंतला झाली होती दुखापतश्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी फलंदाजी करताना पंतच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला अवघ्या ३ धावांवर रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानाबाहेर जावं लागलं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी पंत पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला आणि त्याने शानदार ६३ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे भारतीय संघाला चांगली धावसंख्या उभारण्यात मदत झाली..दुखापतीमुळे पंत मात्र फील्डिंगसाठी मैदानात उतरला नाही. त्याच्या जागी ध्रुव जुरेलने यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळली. भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी पंतच्या दुखापतीबाबत माहिती देताना त्याच्या खांद्याला चांगलीच दुखापत झाल्याचं सांगितलं होतं. .IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.सध्या तो भारतीय संघाच्या मेडिकल टीमच्या देखरेखीखाली आहे. दरम्यान, दुखापत असूनही पावसात भिजताना दिसलेला पंत आणि फॅनसोबतचा त्याचा मजेशीर संवाद चाहत्यांच्या चांगलाच पसंतीस पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.