Viral Video : लालबाग नव्हे, तर 'या' गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला पोहोचला रोहित शर्मा! आरती केली, लोटांगण घालून आशीर्वादही घेतले

भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा मुंबईत "मुंबई पोलीसचा राजा" गणपतीच्या दर्शनाला पोहोचला.रोहितने स्वतः आरती करून, लोटांगण घालून बाप्पाचा आशीर्वाद घेतला.त्याच्या फिटनेस व वजन कमी झाल्याने तो २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी सज्ज असल्याचे दिसले..Rohit Sharma visits Mumbai Police cha Raja Ganpati in Worli : भारताच्या वन डे संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी मुंबईत पोहोचला आणि त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वरळी येथील प्रसिद्ध "मुंबई पोलिसांचा राजा" मंडपात रोहितने बाप्पाचे दर्शन घेतले. त्याने स्वतः आरती केली, लोटांगण घालून आशीर्वाद घेतले. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सज्ज होणाऱ्या रोहितच्या फिटनेसमध्ये कमालीचा बदल जाणवला आणि तो २०२७च्या वर्ल्ड कपसाठी मेहनत घेतोय, हे यातून दिसले. .मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा होतो आणि दरवर्षी अनेक सेलिब्रिटी या गणपती मंडपाला भेट देतात. या वर्षी रोहित शर्मा दर्शनासाठी आला होता. त्याच्या उपस्थितीमुळे तेथील भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमुळे चाहत्यांच्या हृदयाला भिडणारा रोहितचा भक्तीभाव दाखवून दिला आहे. .भारतीय संघ ऑक्टोबर महिन्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे आणि २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका महत्वाची मानली जात आहे. रोहितने कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि तो आता भारतासाठी फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय. पण, त्याचे वय लक्षात घेता ऑस्ट्रेलिया मालिका ही त्याची शेवटची मालिका असण्याची चर्चा सुरू आहे. .३७ वर्षीय रोहितचा फिटनेस हा नेहमी चर्चेचा विषय ठरलेला आहे, परंतु त्याने बीसीसीआयने नुकतीच घेतलेली फिटनेस टेस्ट पास केली आणि त्याने २० किलो वजनही कमी केले. यावरून तो २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी किती आग्रही आहे, हे दिसून येतंय... रोहितच्या नेतृत्वाखाली मागच्या वर्षी टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि २००७ नंतर हा भारताचा पहिलाच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप ठरला. .SA vs ENG: दक्षिण आफ्रिकेने इतिहास रचला, इंग्लंडविरुद्ध Matthew Breetzke ने भारतीय दिग्गजाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला.त्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला रोहितच्या नेतृत्वाखाली चॅम्पियन्स ट्रॉफीही उंचावली. २०१३ नंतर भारताला ही ट्रॉफी जिंकता आली नव्हती. २०२३ मध्ये भारतीय संघ वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने यजमान भारताची विजयी मालिका खंडित केली आणि जेतेपदही हिरावून घेतले. त्यामुळे रोहितला २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकून निवृत्ती घ्यायची आहे.