Viral Video : भारताचा पराभव होण्यापूर्वी विराट कोहलीने जे केलं ते... शुभमन गिल, श्रेयस अय्यरसोबतच्या कृतीची सोशल मीडियावर चर्चा

Social media reactions to Virat Kohli video: भारताच्या पराभवानंतरही विराट कोहलीच्या एका कृतीने क्रिकेट चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये कोहलीने शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यरसोबत केलेल्या हृदयस्पर्शी कृतीची चर्चा रंगते आहे.
Virat Kohli’s viral video with Shubman Gill and Shreyas Iyer: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील पहिल्याच वन डे सामन्यात भारताला हार पत्करावी लागली. विराट कोहलीनंतर तिन्ही स्वरूपात संघाचे नेतृत्व करताना पहिला सामना गमावणारा गिल हा दुसरा भारतीय कर्णधार ठरला. रोहित शर्मा व विराट कोहली सारखे दिग्गज संघात असताना नेतृत्व करण्याचं दडपण शुभमनवर होतं, परंतु त्याने त्याचे कौशल्य यापूर्वी सिद्ध करून दाखवलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत भारताच्या डावात पावसाने खोडा घातला आणि २६ षटकांचा हा सामना यजमानांनी ७ विकेट्स राखून जिंकला. पण, या सामन्यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

