Viral Video : भारताचा पराभव होण्यापूर्वी विराट कोहलीने जे केलं ते... शुभमन गिल, श्रेयस अय्यरसोबतच्या कृतीची सोशल मीडियावर चर्चा

Virat Kohli’s viral video with Shubman Gill and Shreyas Iyer: शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील पहिल्याच वन डे सामन्यात भारताला हार पत्करावी लागली. विराट कोहलीनंतर तिन्ही स्वरूपात संघाचे नेतृत्व करताना पहिला सामना गमावणारा गिल हा दुसरा भारतीय कर्णधार ठरला. रोहित शर्मा व विराट कोहली सारखे दिग्गज संघात असताना नेतृत्व करण्याचं दडपण शुभमनवर होतं, परंतु त्याने त्याचे कौशल्य यापूर्वी सिद्ध करून दाखवलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वन डेत भारताच्या डावात पावसाने खोडा घातला आणि २६ षटकांचा हा सामना यजमानांनी ७ विकेट्स राखून जिंकला. पण, या सामन्यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .शुभमनला कॅप्टन म्हणून पहिल्या सामन्यात १० धावा करता आल्या. या सामन्यात पावसाने वारंवार खोडा घातला आणि त्यामुळे षटकांची संख्या २६ अशी करण्यात आली. त्यात भारताला ९ बाद १३६ धावा करता आल्या आणि मिचेल मार्शच्या ऑस्ट्रेलियन संघाने २१.१ षटकांत ३ बाद १३१ धावा केल्या. मार्शने नाबाद ४६ धावा केल्या, तर जॉश फिलिपे ३७ व मॅट रेनशॉ २१ धावा केल्या. दुसरा वन डे सामना २३ तारखेला होणार आहे. .दरम्यान, पहिल्या वन डे सामन्यात राष्ट्रगीत होण्यापूर्वी विराटचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये विराट मैदानावर उतरल्यानंतर कर्णधार शुभमन व उप कर्णधार श्रेयस अय्यर यांना मान देताना दिसतोय आणि त्याच्या या कृतीने सर्वांची मनं जिंकली. .पॉवरप्लेमधील निराशेनंतर संघाला सावरणे कठीणयजमान ऑस्ट्रेलियन संघाने सलामीच्या लढतीत भारतीय संघावर डकवर्थ लुईस नियमानुसार मात करीत १-० अशी आघाडी मिळवली. या लढतीत पॉवरप्लेमध्ये भारतीय संघाने रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्यासह शुभमन गिल यांच्या विकेट गमावल्या. हाच क्षण जय- पराजय यांच्यामधील फरक ठरला. .कर्णधार शुभमनने लढतीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, जेव्हा तुम्ही पॉवरप्लेमध्ये तीन फलंदाज गमावता, तेव्हा सामन्यावर वर्चस्व मिळवणे नेहमीच अवघड होते, पण या सामन्यामधून आम्हाला शिकवण आणि सकारात्मक बाबी मिळाल्या. २६ षटकांमध्ये १३१ धावांचा बचाव करणे सोपे नव्हते. तरीही आम्ही कडवी लढत दिली. याबद्दल समाधान आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.